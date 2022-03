Ζαχάροβα για Ελλάδα: Οι προκλητικές δηλώσεις και η απάντηση

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση της Μαρίας Ζαχάροβα κατά της Ελλάδας για τη στάση της στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στην επιθετική της δήλωση, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ρωσίας, έκανε λόγο για «διμερείς δεσμούς που καταστρέφονται», υποστηρίζοντας ότι «για χάρη των ασαφών και αμφίβολων στόχων, η ηγεσία της Ελλάδας είναι έτοιμη να μηδενίσει την ίδια την κοινή μας ιστορική κληρονομιά, που μόλις χθες η ίδια χαρακτήριζε ως φυσικό της πλεονέκτημα στη συνεργασία με τη Ρωσία»! Η αντίδραση από πλευράς Αθήνας ήταν άμεση και αιχμηρή, με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, να τονίζει ότι πρόκειται για «απαράδεκτες δηλώσεις, που δεν συνάδουν με την διπλωματική πρακτική, καθώς και με τους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν τους λαούς της Ελλάδας και της Ρωσίας».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» και την ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας η οποία προτρέπει τους τηλεθεατές, να βλέπουν ΟΡΕΝ, «Δείτε το αν αναζητάτε κάτι διαφορετικό από ψευδή προπαγάνδα για την κατάσταση στην Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας με τις δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Στο όνομα των συλλογικών δυτικών σχεδιασμών, να κάνουν κακό στη Ρωσία με κάθε κόστος, θυσιάστηκε η κοινή λογική. Οι διμερείς δεσμοί καταστρέφονται σκοπίμως, και οι ρωσοελληνικές σχέσεις, δυστυχώς, δεν αποτελούν εξαίρεση». Επεσήμαινε παράλληλα ότι «για χάρη των ασαφών και αμφίβολων στόχων, η ηγεσία της Ελλάδας είναι έτοιμη να μηδενίσει την ίδια την κοινή μας ιστορική κληρονομιά, που μόλις χθες η ίδια χαρακτήριζε ως φυσικό της πλεονέκτημα στη συνεργασία με τη Ρωσία. Ο χρόνος θα τα βάλει όλα στη θέση τους, θα δείξει ποιος είχε δίκιο και ποιος, την κρίσιμη στιγμή, έδειξε έλλειψη διορατικότητας, έκανε λάθος επιλογή. Πιστεύουμε, ότι οι αιώνιοι δεσμοί που συνδέουν τους λαούς της Ρωσίας και της Ελλάδας θα αντέξουν και σ’ αυτές τις δοκιμασίες».

Στην απάντησή του προς τη Μαρία Ζαχάροβα, ο εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, σημείωσε: «Η Ελληνική Εξωτερική πολιτική είναι πολιτική αρχών και βασίζεται διαχρονικά στον πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Η Ελλάδα συναποφασίζει και δεσμεύεται από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στους Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει, όπως, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Βασικό μέλημα της χώρας μας είναι η προβολή της αλήθειας, στη βάση επιβεβαιωμένων και αδιάψευστων στοιχείων. Είναι καταδικαστέα κάθε προσπάθεια, από όπου και εάν προέρχεται, προβολής ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης, η οποία αποσκοπεί στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης.

Οι πρόσφατες δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι αναρτήσεις της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα είναι δυστυχώς απαράδεκτες. Δεν συνάδουν με την διπλωματική πρακτική, καθώς και με τους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν τους λαούς της Ελλάδας και της Ρωσίας. Η Ελλάδα θα ευχόταν να διατηρηθούν οι ιστορικές σχέσεις και η συμπεριφορά της Ρωσίας να κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση».

Νωρίτερα, η ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα με ανάρτησή της στο Twitter, προέτρεψε τους πολίτες να… ενημερώνονται από το OPEN για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Δείτε το αν αναζητάτε κάτι διαφορετικό από ψευδή προπαγάνδα για την κατάσταση στην Ουκρανία», έγραφε, στην απίστευτη ανάρτησή της, η ρωσική πρεσβεία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Πέραν του ελληνικού ΥΠΕΞ, την ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας σχολίασε και ο δημοσιογράφος του ΟΡΕΝ, Μιχάλης Ιγνατίου, μιλώντας για «προβοκάτσια». «Αυτό που κάνει η ρωσική πρεσβεία είναι μία άθλια, μία άνευ προηγουμένου προβοκάτσια εναντίον όλων μας, όλων των εργαζομένων στο OPEN. Αν τολμά η εν λόγω πρεσβεία, ας δημοσιεύσει και τα βίντεο που χαρακτηρίζουμε αυτό που στην αλήθεια κάνει η αυταρχική Ρωσία», έγραψε αρχικά, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Έχουμε δεκάδες βίντεο όπου αναφερόμαστε στην ΑΝΑΝΔΡΗ ΕΙΣΒΟΛΗ εναντίον της Ουκρανίας. Ας δημοσιεύσει τις δικές μας αναλύσεις, όχι των αναλυτών εκτός του καναλιού, αυτές που υπογραμμίζουμε ότι ο ρωσικός στρατός σκοτώνει αμάχους και καταστρέφει τις περιουσίες των ανθρώπων».

“Έλλειψη ψυχραιμίας”, λένε κυβερνητικές πηγές

Αξιοσημείωτο είναι, μέσα σε αυτό το κλίμα, πως η συντριπτική πλειοψηφία με την οποία η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το ψήφισμα με το οποίο καταδικάζεται η εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα, αποτελεί για την ελληνική κυβέρνηση τον γνώμονα ότι η στάση την από την πρώτη στιγμή τηρεί η χώρα μας συνάδει απόλυτα με τη διεθνή νομιμότητα. Το γεγονός ότι η κ. Ζαχάροβα -η οποία ως γνωστόν πριν από την εισβολή στην Ουκρανία χλεύαζε τους Δυτικούς καλώντας τους να πουν πότε θα ξεσπάσει ο πόλεμος για να προγραμματίσει διακοπές- επέλεξε να επιτεθεί κατά της Ελλάδας, όπως και οι ισχυρισμοί της, που σε μεγάλο βαθμό αποτελούν προπαγανδιστική παραπληροφόρηση, εμπέδωσε την αντίληψη της κυβέρνησης ότι «βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», σύμφωνα με τη σχετική έκφραση που χρησιμοποίησε τις προηγούμενες ημέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα ήθελα να ζητήσω από τα Μέσα παραπληροφόρησης των ΗΠΑ και της Βρετανίας: Bloomberg, The New York Times και The Sun να δημοσιεύσουν το πρόγραμμα για τις επερχόμενες εισβολές μας για το έτος. Θα ήθελα να προγραμματίσω τις διακοπές μου», είχε πει χαρακτηριστικά στο κανάλι της στο Telegram.

Σύμφωνα με τον Στέλιο Πέτσα που μίλησε το πρωί στον ΣΚΑΙ, το ύφος και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Ρωσίδας διπλωμάτισσας μαρτυρούν την έντονη ενόχληση του Κρεμλίνου για τη σταθερή και αποφασιστική στάση της ελληνικής κυβέρνησης η οποία δεν πτοήθηκε και αντέδρασε με μεγάλη ψυχραιμία στις προκλήσεις της ρωσικής πλευράς στην Αθήνα που σε κάποιες περιπτώσεις υπερέβη τα διπλωματικά εσκαμμένα, πριν πάρει τη σκυτάλη η κ. Ζαχάροβα.