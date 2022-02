Τζένιφερ Λόρενς παιδί: Μαμά για πρώτη φορά η ηθοποιός

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της ζει η Τζένιφερ Λόρενς, καθώς έγινε μαμά για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα που μετέδωσε το ΤΜΖ η χολιγουντιανή ηθοποιός έφερε πρόσφατα στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Κουκ Μαρόνεϊ.

Ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ακριβής ημερομηνία που η ηθοποιός γέννησε, ούτε και το φύλο του παιδιού.

Jennifer Lawrence has given birth to her first child. pic.twitter.com/Ci95bJliUu

— Film Updates (@FilmUpdates) February 24, 2022