Νικόλ Κίντμαν – φωτοσοπ: Σάλος με την 54χρονη ηθοποιό

Η Nικόλ Κίντμαν είναι φέτος υποψήφια για Όσκαρ (για πέμπτη φορά στην αξιοζήλευτη καριέρα της) και η Αυστραλή ηθοποιός ποζάρει στο εξώφυλλο του περιοδικού «Vanity Fair» για το τεύχος «Hollywood Issue» όπου κάθε χρονιά παραδοσιακά παρουσιάζει τους υποψήφιους για Όσκαρ ηθοποιούς. Η Νικόλ όπως έχει ανακοινωθεί διεκδικεί το βραβείο Όσκαρ Α΄ γυναικείου για την ερμηνεία της Λουσίλ Μπολ στην ταινία «Being the Ricardos» του Άαρον Σόρκιν. Η ηθοποιός ποζάρει στο εξώφυλλο φορώντας δημιουργία του οίκου μόδας Miu Miu. Στην κεντρική φωτογραφία η Νικόλ φοράει μια μίνι φουστίτσα και αντίστοιχο τοπ.

Ωστόσο θαυμαστές της ηθοποιού «σοκάρονται» με την εικόνα της ηθοποιού και κατηγορούν το περιοδικό για ακραίο και υπερβολικό φώτοσοπ. Οι αντιδράσεις είναι έντονες καθώς χρήστες υποστηρίζουν πως είναι αδύνατον μια γυναίκα στα 54 της χρόνια να είναι έτσι όπως την παρουσιάζουν στις φωτογραφίες. «Καμία 54χρονη δεν έχει τέτοιο σώμα, ούτε καν η Νικόλ Κίντμαν. Γιατί, συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό στα περιοδικά;» αναρωτιέται χαρακτηριστικά μία γυναίκα στο Twitter.

Δείτε τα σχόλια των χρηστών στα tweets που ακολοθούν:

What part of Nicole Kidman’s already incredible body shall we over photoshop this year to convey our respect for her as an actress? pic.twitter.com/rbnIUqMv3H — Chris Spargo (@chrisonchris) February 17, 2022

Talk to me about the @VanityFair cover that features an infantilised Nicole Kidman – why would they put an accomplished actor & strikingly beautiful 54-year-old woman in a midriff, a micro mini & school girl outfit. Am I missing something? pic.twitter.com/A9NwZTIRPL — nicolacoop (@NicolaCoop) February 17, 2022

Even beyond the bizarre styling and weirdo creative direction… this is just straight shoddy photoshop work…duplicated flower patch clear as day, foot becoming one with the grass…unclear if she is a missing part of her hip…smh that this got signed off on by so many.. pic.twitter.com/axIu24XhkL — Puppybrother (@puppybrother12) February 17, 2022

apparently there is a video that makes this look like less of a photoshop job than it appears? https://t.co/awE6znpQwa — ɹǝʞɹɐd ʍǝɹpuɐ (@andrewparker) February 17, 2022