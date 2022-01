Τζόκοβιτς Αυστραλία – εξελίξεις: «Τον μετέφεραν σε βρώμικο δωμάτιο με κοριούς», διαδηλώσεις στο Βελιγράδι

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την απέλαση του Νόβακ Τζόκοβιτς από την Αυστραλία πραγματοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα στο Βελιγράδι. Στη Σερβία αποδίδεται πολιτική διάσταση στην υπόθεση απέλασης του Νόβακ Τζόκοβιτς από την Αυστραλία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι βρίσκεται σε συνεχή τηλεφωνική επαφή με τον Νο1 τενίστα παγκοσμίως και εκτίμησε ότι η πολιτική ηγεσία της Αυστραλίας χρησιμοποιεί το γεγονός για πολιτικούς σκοπούς.

Ο Βούτσιτς ανέφερε ότι η σερβική κυβέρνηση ζήτησε από την κυβέρνηση της Αυστραλίας να δοθεί η δυνατότητα στον Τζόκοβιτς να μείνει στο σπίτι που νοικιάζει στη Μελβούρνη, ώστε να μπορεί να προπονείται μέχρι τη Δευτέρα που θα εκδοθεί η απόφαση της έφεσης που άσκησε για την απέλασή του. «Ζητήσαμε να μη διαμένει ο Τζόκοβιτς στο κακόφημο ξενοδοχείο παράνομων μεταναστών, αλλά να του επιτραπεί να μείνει στο σπίτι που νοικιάζει», δήλωσε ο Βούτσιτς.

“What do we want? Novak at the Tennis!” #Djokovic pic.twitter.com/4xFVmeGYqc

— Cait Kelly (@cait__kelly) January 6, 2022