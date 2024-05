Mufasa The Lion King: Τον Δεκέμβριο η πρεμιέρα της ταινίας

To prequel της live-action ταινίας «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο του 2024. Ο Μπάρι Τζέκινς, σκηνοθέτης των ταινιών «Moonlight» και «The Underground Railroad» θα σκηνοθετήσει την ταινία «Mufasa: The Lion King», το τρέιλερ της οποίας κυκλοφόρησε. Ο βραβευμένος συνθέτης Λιν – Μάνουελ Μιράντα γράφει τα τραγούδια της ταινίας και είναι παραγωγός του σάουντρακ. Τριάντα χρόνια μετά το ντεμπούτο της πρώτης ταινίας κινουμένων σχεδίων «Lion King», η Disney ανατρέχει στην ιστορία του Μουφάσα.

Προτού χαθεί με τη συνωμοσία του αδερφού του Σκαρ με σκοπό να πάρει τον θρόνο, ο Μουφάσα ήταν ο βασιλιάς στην αφρικανική σαβάνα και πατέρας του Σίμπα. Η νέα ταινία επικεντρώνεται στην παιδική ηλικία του βασιλιά και ιδιαίτερα στην ανατροφή του δίπλα στον Σκαρ. Ο σοφός Ραφίκι αφηγείται στην κόρη του Σίμπα και της Νάλα, Κιάρα, την ιστορία του παππού της. Ο Άαρον Πιερ θα είναι ο Μουφάσα, ο Τζον Κάνι δανείζει τη φωνή του στον Ραφίκι, ο Σεθ Ρόγκεν είναι ο Πούμπαα, ο Ντόναλντ Γκλόβερ ο Σίμπα. Η Beyoncé πρόκειται να επιστρέψει ως Νάλα με την κόρη της Μπλου Άιβι Κάρτερ να εντάσσεται στο καστ ως Κιάρα.

Μια από τις πιο ιστορικές ταινίες

Η ιδέα για τον Βασιλιά των Λιονταριών γεννήθηκε προς το τέλος του 1988, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης μεταξύ των Τζέφρι Κάτζενμπεργκ, Ρόι Ε. Ντίσνεϋ και Πίτερ Σνάιτερ στο αεροπλάνο με προορισμό την Ευρώπη για την προώθηση της ταινίας Ο Όλιβερ και η παρέα του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προέκυψε ένα θέμα με μια ιστορία να διαδραματίζεται στην Αφρική και ο Κάτζενμπεργκ πιάστηκε αμέσως από αυτή την ιδέα. Τότε η ιδέα αναπτύχθηκε από τον αντιπρόεδρο των δημιουργικών υποθέσεων της Disney, Τσάρλι Φινκ.

Ο Κάτζενμπεργκ αποφάσισε να προσθέσει στοιχεία που να αφορούν τον ερχομό των γηρατειών και τον θάνατο και ιδέες από προσωπικές εμπειρίες ζωής, όπως μερικές από τις προσπάθειές του να κατέβει στην πολιτική. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, ο Τόμας Ντις έγραψε ένα πρώτο κείμενο με τον τίτλο Ο Βασιλιάς της Καλαχάρι. Αργότερα, η Λίντα Γούλβερτον πέρασε ένα χρόνο γράφοντας πρόχειρα σενάρια κάτω από τον τίτλο Ο Βασιλιάς των Θηρίων αρχικά και Ο Βασιλιάς της Ζούγκλας στη συνέχεια. Η αυθεντική εκδοχή της ταινίας ήταν πολύ διαφορετική από το τελικό προϊόν.

Η πλοκή επικεντρωνόταν σε μια μάχη μεταξύ λιονταριών και μπαμπουίνων με τον Σκαρ να είναι ο αρχηγός των μπαμπουίνων, τον Ραφίκι να είναι γατόπαρδος, και τον Τιμόν και τον Πούμπα να είναι παιδικοί φίλοι του Σίμπα. Ο Σίμπα, επίσης, δεν θα άφηνε το βασίλειο, αλλά θα γινόταν ένας «τεμπέλης, ακατάστατος και φρικτός χαρακτήρας» λόγω της χειραγώγησης του Σκαρ, έτσι ώστε να εκθρονιστεί ο Σίμπα όταν θα είναι στην κατάλληλη ηλικία να αναλάβει το Βασίλειο.

Ο Βασιλιάς των Λιονταριών ήταν η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους κινουμένων σχεδίων της Disney με πρωτότυπο σενάριο, χωρίς να βασίζεται σε ήδη υπάρχον έργο. Οι κινηματογραφιστές είπαν ότι η ιστορία του Βασιλιά των Λιονταριών ήταν εμπνευσμένη από τις ζωές των Ιωσήφ του Ιακώβ και Μωυσή από τη Βίβλο και από τον Άμλετ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1992, στην ομάδα προστέθηκε η σεναριογράφος Αϊρίν Μέκι, με έναν δεύτερο σεναριογράφο, τον Τζόναθαν Ρόμπερτς, να προστίθεται μερικούς μήνες αργότερα. Η Μέκι και ο Ρόμπερτς ανέλαβαν τη διαδικασία αναθεώρησης, διορθώνοντας άλυτα συναισθηματικά προβλήματα στο σενάριο. Ο στιχουργός Τιμ Ράις δούλεψε στενά με τη συγγραφική ομάδα, πετώντας στην Καλιφόρνια τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, καθώς τα τραγούδια του έπρεπε να έχουν μια αφηγηματική συνέχεια με την ιστορία. Οι στίχοι του Ράις —οι οποίοι δουλεύτηκαν και από την ομάδα της παραγωγής— είχαν καρφιτσωθεί ακόμη και στους πίνακες εικονογραφημένου σεναρίου καθώς η ταινία προχωρούσε. Οι επανεγγραφές ήταν συχνές, με τον σχεδιαστή Αντρέα Ντέζια να λέει ότι οι συμπληρωμένες σκηνές παραδίδονταν μόνο για να λάβουν απάντηση ότι κομμάτια τους έπρεπε να ξανασχεδιαστούν, εξαιτίας αλλαγών στους διαλόγους.

Έσπασαν τα ταμεία

Ο Βασιλιάς των Λιονταριών εισέπραξε 422.783.777 δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 545.700.000 δολάρια σε άλλες χώρες με τελικά συνολικά έσοδα 968.483.777 δολάρια παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στην 30ή θέση της λίστας των ταινιών με τα μεγαλύτερα έσοδα, στην έκτη θέση της λίστας κινουμένων σχεδίων με μεγαλύτερα έσοδα όλων των εποχών παγκοσμίως και στην τρίτη θέση με τα μεγαλύτερα έσοδα για ταινίες της Disney (πίσω από τις ταινίες Ψυχρά κι Ανάποδα και Ζωούπολη).

Υπήρξε επίσης η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις παγκοσμίως για το 1994. Μετά την πρώτη κυκλοφορία της, έχοντας κερδίσει 763,4 εκατομμύρια δολάρια, κατατάχθηκε στη δεύτερη θέση με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών παγκοσμίως, πίσω από την ταινία Τζουράσικ Παρκ. Διατήρησε δε το ρεκόρ της ταινίας κινουμένων σχεδίων με τις περισσότερες εισπράξεις, στη Βόρεια Αμερική αλλά και παγκοσμίως, μέχρι που ξεπεράστηκε από τις ψηφιακά επεξεργασμένες σε υπολογιστή ταινίες Ψάχνοντας τον Νέμο (2003), Σρεκ 2 (2004), Η Εποχή των Παγετώνων 3: Η Αυγή των Δεινοσαύρων (2009) και Toy Story 3 (2010).

Πρώτη ως ταινία κινουμένων σχεδίων που έγινε με τον παραδοσιακό τρόπο

Με τις εισπράξεις της 3D κυκλοφορίας το 2011, ο Βασιλιάς των Λιονταριών ξεπέρασε όλες τις προαναφερθείσες ταινίες εκτός από το Toy Story 3 και κατατάχθηκε δεύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων στη λίστα με τις ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις παγκοσμίως – αργότερα, βρέθηκε στην έκτη θέση με την κυκλοφορία των ταινιών Ψυχρά κι Ανάποδα (2013), Minions (2015) και Ζωούπολη (2016) – ενώ παραμένει πρώτη ως ταινία κινουμένων σχεδίων που έγινε με τον παραδοσιακό τρόπο (ζωγραφισμένη στο χέρι). Είναι επίσης η μεγαλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων των τελευταίων 50 χρόνων όσον αφορά την εκτιμώμενη προσέλευση.

Βραβεία

Ο Βασιλιάς των Λιονταριών έλαβε τέσσερις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και Όσκαρ. Κέρδισε δύο Χρυσές Σφαίρες — Καλύτερη ταινία Κωμωδία ή Μιούζικαλ και Καλύτερη Μουσική — και δύο Όσκαρ – Καλύτερη Μουσική (Χανς Ζίμερ) και Καλύτερο Τραγούδι με το Can You Feel the Love Tonight των Έλτον Τζον και Τιμ Ράις. Τα τραγούδια Circle of Life και Hakuna Matata ήταν επίσης υποψήφια. Το Can You Feel the Love Tonight κέρδισε Βραβείο Γκράμι στην κατηγορία Καλύτερης Αντρικής Ερμηνείας και η ταινία κέρδισε επίσης Βραβεία Annie στις κατηγορίες Καλύτερη Ταινία κινουμένων σχεδίων, Καλύτερη ερμηνεία voice acting (για τον Τζέρεμι Άιρονς) και Καλύτερο Ατομικό Επίτευγμα για τη συμβολή ιστορίας στον τομέα της ψυχαγωγίας κινουμένων σχεδίων.

Στα Βραβεία Saturn, η ταινία υπήρξε υποψήφια σε δύο κατηγορίες, Καλύτερη Ταινία Φαντασίας και Καλύτερη ερμηνεία από Νεότερο Ηθοποιό, χωρίς να κερδίζει κανένα από τα δύο βραβεία. Η ταινία έλαβε επίσης δύο υποψηφιότητες στα Βραβεία BAFTA, για Καλύτερο Ήχο και Καλύτερη Μουσική σε Ταινία, χάνοντας από τις ταινίες Speed και Backbeat αντίστοιχα. Η ταινία έλαβε δύο βραβεία BMI Film & TV για Καλύτερη Μουσική και Πιο Ερμηνευμένο Τραγούδι (Can You Feel the Love Tonight). Στα βραβεία MTV του 1995, η ταινία ήταν υποψήφια για Καλύτερο Αντιήρωα (Κακό) και Καλύτερο Τραγούδι, χωρίς να κερδίζει κανένα από τα δύοΟ Βασιλιάς των Λιονταριών κέρδισε στην κατηγορία Καλύτερη Ταινία στα Βραβεία Kids’ Choice.

Το 2008, το περιοδικό Empire κατέταξε τον Βασιλιά των Λιονταριών στην 319η θέση των καλύτερων ταινιών που φτιάχτηκαν ποτέ και τον Ιούνιο του 2011, το περιοδικό Time την ονόμασε μία από «τις 25 καλύτερες ταινίες κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών». Επίσης, τον Ιούνιο του 2008, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου συμπεριέλαβε το Βασιλιά των Λιονταριών σε 2 λίστες. Καταλαμβάνει την 4η θέση στη λίστα «10 Top 10… 10 Καλύτερες Ταινίες Κινουμένων Σχεδίων»[98] ενώ το τραγούδι «Hakuna Matata» καταλαμβάνει την 99η θέση στη λίστα «100 Χρόνια… 100 Τραγούδια».