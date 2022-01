Γιούργκεν Κλοπ – κορονοϊός: Θετικός στον covid, θα απέχει από το ματς με την Τσέλσι

Χωρίς τον προπονητή της θα παραταχθεί στο Λονδίνο για το εκτός έδρας ντέρμπι με την Τσέλσι η Λίβερπουλ. Σύμφωνα με ανακοίνωση των «reds», ο Γιούργκεν Κλοπ έκανε τεστ κορονοϊού κατά το οποίο το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Κάπως έτσι, ο Γερμανός τεχνικός θα μπει σε απομόνωση και να βγει θα πρέπει να εμφανίσει δύο ακόμη αρνητικά τεστ, κάτι που σημαίνει πως μοιραία θα μείνει εκτός τουλάχιστον για το εκτός έδρας ματς της Λίβερπουλ με την Τσέλσι. Στον πάγκο θα καθίσει ο Πεπ Λάιντερς, άμεσος βοηθός του Γιούργκεν Κλοπ στην Λίβερπουλ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιούργκεν Κλοπ είναι υπέρμαχος του εμβολίου και θεωρείται λαλίστατος όσον αφορά την Covid-19, έχοντας ξεκαθαρίσει πως εμπιστεύεται την επιστήμη και θεωρώντας πως μόνο μέσω των εμβολίων θα μπορέσουμε να πολεμήσουμε τον «αόρατο εχθρό». Μάλιστα πρόσφατα είχε πει χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι το να είναι κάποιος εμβολιασμένος θα παίξει αδιαμφησβήτητα ρόλο στο τι μεταγραφές θα κάνει ο σύλλογος. Εάν ένας ποδοσφαιριστής δεν είναι καθόλου εμβολιασμένος τότε αποτελεί διαρκή απειλή για όλους εμάς. Δεν είναι ότι θέλει να αποτελεί απειλή, ούτε ότι σκέφτεται “δεν νοιάζομαι για τους άλλους”, αλλά αποτελεί.

Jürgen Klopp will miss our meeting with Chelsea on Sunday after returning a suspected positive COVID-19 test result.

— Liverpool FC (@LFC) January 1, 2022