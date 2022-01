Απάτη με τα τεστ: Έριχναν αναψυκτικά για να βγαίνουν θετικά και τα πόσταραν στο TikTok

Βίντεο που κυκλοφορούν στο TikTok δείχνουν Βρετανούς έφηβους να μοιράζονται συμβουλές και κόλπα για βγαίνουν ψευδώς θετικά τεστ κορωνοϊού, προκειμένου να μην πάνε στο σχολείο. Τα βίντεο δείχνουν εφήβους να εφαρμόζουν καθημερινές ουσίες – όπως σάλτσα μήλου, αναψυκτικά τύπου κόλα, ξύδι, απολυμαντικό χεριών, ακτινίδια, φράουλες και κέτσαπ – σε self test, με μερικά να έχουν θετικά αποτελέσματα. Τα βίντεο που ανέβηκαν και κοινοποιήθηκαν με το hashtag #fakecovidtest έχουν προβληθεί περισσότερες από 6,5 εκατομμύρια φορές, ενώ ο πλέον απενεργοποιημένος λογαριασμός @fakecovidtests απέκτησε περισσότερους από 20.000 ακόλουθους. Τα βίντεο έγιναν viral καθώς σχεδόν 400.000 παιδιά και νέοι έχασαν το σχολείο για λόγους που σχετίζονται με τον Covid την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω αύξησης των θετικών κρουσμάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Geoff Barton, Γενικός Γραμματέας του Association of School and College Leaders είπε στο i News ότι ήταν μόνο μια «πολύ μικρή μειοψηφία» μαθητών που έκαναν κακή χρήση των τεστ, ενώ κάλεσε τους γονείς να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους κάνουν σωστά τεστ. «Θα παροτρύνουμε τους γονείς να διασφαλίσουν ότι δεν γίνεται κακή χρήση των τεστ και θα προτείναμε στους μαθητές που ενδιαφέρονται για τις χημικές αντιδράσεις ότι το καλύτερο μέρος για να μάθουν γι’ αυτές είναι τα μαθήματα χημείας στο σχολείο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ιστότοπος ελέγχου δεδομένων Full Fact ανέφερε ότι τα υποτιθέμενα πλαστά θετικά αποτελέσματα ήταν στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα των δοκιμών self test που σπάστηκαν από τις όξινες ουσίες που τοποθετήθηκαν στην περιοχή του δείγματος δοκιμής. Τα θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι τα τρόφιμα «έχουν» κορωνοϊό ή ότι τα τεστ ήταν αναξιόπιστα όταν χρησιμοποιήθηκαν σωστά σε ανθρώπους, ανέφερε ο ιστότοπος.

«Τα flow tests είναι πολύ απίθανο να δώσουν ψευδώς θετικό αποτέλεσμα εάν χρησιμοποιηθούν σωστά», πρόσθεσε το Full Fact.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του TikTok δήλωσε: «Οι οδηγίες της κοινότητάς μας καθιστούν σαφές ότι αφαιρούμε περιεχόμενο που περιλαμβάνει παραπλανητικές πληροφορίες που προκαλούν βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής παραπληροφόρησης που σχετίζεται με τον Covid-19 και της παραπληροφόρησης κατά του εμβολιασμού ευρύτερα». «Από την έναρξη της πανδημίας, έχουμε εργαστεί για να παρέχουμε στην κοινότητά μας πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες και μέσω της συνεργασίας μας με την Team Halo, επιστήμονες από όλο τον κόσμο μοιράστηκαν τον τρόπο δημιουργίας και δοκιμής των εμβολίων για ασφάλεια», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες Independent