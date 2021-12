Μπίλι Άιλις πορνό: Μια σοκαριστική αποκάλυψη

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η Μπίλι Άιλις κατά τη διάρκεια του “The Howard Stern Show” τη Δευτέρα. Η 19χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η οποία σύντομα θα γίνει η νεότερη προσωπικότητα που θα λάβει την τιμητική διάκριση Πρόσωπο της Χρονιάς αποκάλυψε ότι ξεκίνησε να βλέπει ταινίες για ανηλίκους σε ηλικία 11 ετών, όταν ακόμα ήταν μαθήτρια δημοτικού. «Ως γυναίκα, νομίζω ότι το πορνό είναι ντροπή», δήλωσε η Άιλις στη συνέντευξη. «Έβλεπα πολύ πορνό, για να είμαι ειλικρινής. Άρχισα να βλέπω όταν ήμουν 11 ετών», συμπλήρωσε.

«Νομίζω ότι πραγματικά κατέστρεψε τον εγκέφαλό μου και νιώθω απίστευτα συντετριμμένη που εκτέθηκα σε τόσο πορνό». Η Άιλις που το 2020 έγινε η νεότερη τραγουδίστρια/τραγουδιστής που έγραψε το τραγούδι τίτλων αρχής για την νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ, με τίτλο «No Time to Die» παραδέχτηκε επίσης ότι άρχισε να παρακολουθεί όλο και περισσότερα είδη πορνογραφίας, κάτι που διέστρεψε τις ιδέες της για το σεξ και τις σχέσεις.

