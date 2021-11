Πάμελα Άντερσον – Τόμι Λι: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς για την ιστορία του ροζ βίντεο

Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο τρέιλερ για τη σειρά «Pam & Tommy», η οποία θα παρουσιάσει το αληθινό σκάνδαλο γύρω από τη σεξουαλική ταινία που διέρρευσε με τη σταρ του «Baywatch» Πάμελα Άντερσον και τον ντράμερ των Mötley Crüe, Τόμι Λι. Το τρέιλερ περιλαμβάνει μια σειρά από στιγμιότυπα, από τον παθιασμένο γάμο τους, με τη Βρετανίδα ηθοποιό Λίλι Τζέιμς να υποδύεται την Πάμελα Άντερσον και τον Σεμπάστιαν Σταν τον Τόμι Λι. Η μεταμόρφωση της νεαρής ηθοποιού στην ξανθιά σεξοβόμβα, είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή. Στο βίντεο βλέπουμε επίσης τον Σεθ Ρόγκεν ως Ραντ Γκότιε, τον άνθρωπο που έκλεψε και διένειμε τη σεξουαλική ταινία.

