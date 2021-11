Εκτέλεση θανατοποινίτη: “Τιτλοι τέλους” για τον Ντέιβιντ Κοξ – “Πάλευε” να πεθάνει το ταχύτερο δυνατό

Η πολιτεία του Μισισιπή στις ΗΠΑ προχώρησε χθες Τετάρτη στην εκτέλεση καταδικασθέντα στην εσχάτη των ποινών, ο οποίος έδωσε μάχη στη δικαιοσύνη προκειμένου η θανατική ποινή, που του επιβλήθηκε το 2012, να εφαρμοστεί «το ταχύτερο δυνατόν»! Στον Ντέιβιντ Κοξ, ηλικίας 50 ετών, χορηγήθηκε θανατηφόρα ένεση στη φυλακή Πάρτσμαν, όπου υπάρχει οξύ πρόβλημα υπερπληθυσμού εγκλείστων, στη συντηρητική πολιτεία του αμερικανικού νότου. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:12 (τοπική ώρα), σύμφωνα με το Κέντρο Ενημέρωσης για τη Θανατική Ποινή (Death Penalty Information Center, DPIC). Το 2009, η σύζυγός του, που είχε μια κόρη από προηγούμενο γάμο, τον κατήγγειλε στην αστυνομία όταν έμαθε πως βίασε το παιδί. Πέρασε μερικούς μήνες στη φυλακή, προτού αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, αγόρασε όπλο για να εκδικηθεί την πρώην γυναίκα του. Αφού εισέβαλε στο σπίτι της, την πυροβόλησε και την άφησε να αργοπεθαίνει για ώρες ενώ βίαζε, μπροστά της, το 12χρονο παιδί της. Ομολόγησε την ενοχή του και καταδικάστηκε το 2012 στην εσχάτη των ποινών.

Τα χρόνια που ακολούθησαν, οι συνήγοροι υπεράσπισής του υπέβαλαν μάταια αρκετές προσφυγές για να μετατραπεί η ποινή του. Πριν από τρία χρόνια όμως, άρχισε να στέλνει επιστολές σε δικαστές, αξιώνοντας να πάψουν να τον εκπροσωπούν οι συνήγοροι που είχαν διοριστεί και να προγραμματιστεί ημερομηνία για την εκτέλεσή του «το συντομότερο δυνατόν».

Mississippi Corrections Commissioner Burl Cain back to address media at 4:47 p.m. Cain said the hearse is here and Cox is going to the funeral home after the planned execution, but he doesn't know who is claiming Cox body.

