Νάταλι Γουντ – θάνατος: Το μυστήριο γύρω από το τέλος της ηθοποιού

Για άλλη μια φορά στη δημοσιότητα αυτές τις μέρες το όνομα της αγαπημένης ηθοποιού Natalie Wood. Αιτία, αυτή τη φορά, είναι το βιβλίο «Little Sister: My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood» για τη ζωή της. Το βιβλίο κυκλοφόρησε από την αδερφή της Lana, η οποία αναφέρει μέσα σε αυτό, μεταξύ άλλων, ονομαστικά τον άνθρωπο που φέρεται να την κακοποίησε σεξουαλικά. Δηλαδή το διάσημο ηθοποιό Kirk Douglas.

Πέρα από αυτό, όμως, το βιβλίο, όπως προαναγγέλλει και ο τίτλος του, ανοίγει ξανά, μέσα από τη διήγηση της Lana, και τις μυστηριώδεις συνθήκες που καλύπτουν το θάνατο της Natalie. Υπενθυμίζεται πως η διάσημη χολιγουντιανή ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στα 43 της χρόνια, με ένα θάνατο που αποδόθηκε εκ πρώτης σε ατύχημα.

Ο μυστήριος θάνατος

Στις 29 Νοεμβρίου του 1981, το πτώμα της Natalie Wood βρέθηκε να επιπλέει στον ωκεανό στην περιοχή της Santa Catalina. Εκεί, η ηθοποιός βρισκόταν με τον σύζυγό της, Robert «R.J.» Wagner, τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Brainstorm» και φίλο της, Christopher Walken, και τον καπετάνιο του πλοίου «Splendour» στο οποίο επέβαιναν, Dennis Davern. Κανείς δεν κατέληξε στον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στο νερό. Ο Wagner είπε ότι δεν έπεσε να ξαπλώσει μαζί του στο κρεβάτι, όμως το απόγευμα προ του εξαφανισμού της, οι δυο τους είχαν διαφωνία.

Στο, δε, πτώμα της, η αυτοψία έδειξε ότι υπήρχε ποσοστό αλκοόλ, ίχνη από φάρμακα για ναυτίες κίνησης καθώς επίσης και παυσίπονο, κάνοντας την επιρροή του αλκοόλ πολύ πιο έντονη. Η αρχική αιτία του θανάτου της ήταν πνιγμός που οφειλόταν σε ατύχημα και υποθερμία. Το σενάριο ήταν ότι λόγω του αλκοόλ μπορεί η Wood να είχε κάποια αστάθεια, να γλίστρησε και τελικά να βρέθηκε εκτός του Splendour. Όμως, αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν πίστεψαν αυτήν την αιτία, με πρώτη την αδερφή της.

Ο ύποπτος σύζυγος και η άποψη της Lana

Τόσο η αδερφή της Natalie όσο και αρκετοί άνθρωποι στο κοινό που παρακολουθούσε άρχισαν να υποψιάζονται τον Wagner. Η Lana απέκλεισε το ενδεχόμενο η αδερφή της να μπήκε μόνη της στη θάλασσα για να κολυμπήσει, καθώς, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, δεν ήξερε να κολυμπάει και φοβόταν πολύ. Δύο μάρτυρες που βρίσκονταν σε κοντινό πλοίο σημείωσαν ότι άκουσαν μία γυναίκα να φωνάζει εκείνο το βράδυ και να ζητάει βοήθεια, φουντώνοντας τα σενάρια περί δολοφονίας.

Πάντως, η Lana υποστηρίζει το εξής: «Πιστεύω ότι ο R.J. χτύπησε τη Natalie στην αριστερή πλευρά του προσώπου της ρίχνοντάς την αναίσθητη. Πιστεύω ότι ξαφνικά, έχοντας πανικοβληθεί όταν κατάλαβε τι έκανε, ο R.J. πήρε τη θανάσιμη απόφαση να ρίξει τη Natalie στο νερό για να αποφύγει να βρεθεί υπεύθυνος για αυτό που συνέβη. Πιστεύω ότι ό,τι έκανε μετά περιστρεφόταν γύρω από το να καλύψει τι έκανε σε μία μεθυσμένη, γεμάτη ζήλια και θυμό στιγμή».

Τίποτα δεν τελείωσε

To 2011, η υπόθεση της δολοφονίας της Natalie άνοιξε ξανά από ερευνητές. Τα συμπεράσματά τους οδήγησαν στην αλλαγή της αιτίας του θανάτου σε «πνιγμό υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες», καθώς δεν έγινε ποτέ σαφές πώς βρέθηκε η Natalie στο νερό. Το 2013, ο ιατροδικαστής είπε πως η Wood είχε ανεξήγητο μώλωπα στο δεξί αντιβράχιο, στον αριστερό καρπό και στο δεξί γόνατο, μια γρατσουνιά στο λαιμό και μια επιφανειακή γρατσουνιά στο μέτωπό της, κάτι που κάνει πιθανή την κακοποίησή της πριν τον πνιγμό. Το 2018, το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας του Los Angeles με τον υπολοχαγό John Corina είπαν χαρακτηριστικά στο CBS: «Όπως έχουμε διερευνήσει την υπόθεση για έξι χρόνια, πιστεύουμε ότι (ο Wagner) είναι περισσότερο πρόσωπο ενδιαφέροντος τώρα. Ξέρουμε ότι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο ήταν η Natalie πριν εξαφανιστεί». O Wagner αρνήθηκε κάθε ανάμειξη.