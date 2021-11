Κρις Πρατ – καρτούν: Θα είναι η νέα φωνή του “Γκάρφιλντ”

Τη φωνή του στο καρτούν “Γκάρφιλντ” και στον ομώνυμο πορτοκαλί γάτο θα δώσει ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ Κρις Πρατ στην αναμενόμενη ταινία, παραγωγής της Sony Pictures. Όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του Hollywood Reporter, ο Κρις Πρατ θα εμπλουτίσει το βιογραφικό του με μια ακόμα ταινία κινουμένων σχεδίων. Υπενθυμίζεται πως ήδη έχει χαρίσει τη φωνή του στις ταινίες «Onward», «The Lego Movie» και «Super Mario».

Την ευθύνη για την παραγωγή και τη διανομή της ταινίας θα αναλάβει η Sony Pictures, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές οι πληροφορίες για το σενάριό της. Το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι η πρόθεση του στούντιο είναι να μην ακολουθήσει τις προηγούμενες δύο ταινίες του Γκάρφιλντ, στις οποίες τότε πρωταγωνίστησε ο Μπιλ Μάρεϊ, ως η φωνή του αγαπημένου γάτου. Το σενάριο της ταινίας θα είναι του Ντέιβιντ Ρέινολντς («Ψάχνοντας τον Νέμο») και η σκηνοθεσία του Μαρκ Ντίνταλ («Το Κοτοπουλάκι»), με τους δύο να έχουν συνεργαστεί στην ταινία «Ο αυτοκράτορας έχει κέφια».

Chris Pratt is adding Garfield to his résumé of animated voices, along with Barley from #Onward, Emmet from #TheLegoMovie and an upcoming take on Super Mario in Illumination's #SuperMarioBros movie https://t.co/VlxT01MBd2 pic.twitter.com/Z4VrNM7yuI

— The Hollywood Reporter (@THR) November 2, 2021