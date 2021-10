Κλόε Καρντάσιαν κορονοϊός: Θετική ξανά η 37χρονη τηλεπερσόνα

Η Κλόε Καρντάσιαν μάχεται ξανά με την Covid-19 και αυτή τη φορά μαζί της νοσεί και η 3χρονη κόρη της. Η 37χρονη τηλεπερσόνα και αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν ανακοίνωσε στο Twitter πως αυτή και η κόρη της Τρου Τόμσον βρέθηκαν θετικές στον κορωνοϊό και αυτό την οδήγησε στο να ακυρώσει αρκετές δεσμεύσεις της.

Hi guys I wanted to let you know True and I tested positive for Covid. I’ve had to cancel several commitments and I’m sorry I won’t be able to make those happen. Luckily I have been vaccinated so all will be ok. We will be over here in quarantine and following current guidelines.

— Khloé (@khloekardashian) October 29, 2021