Άλεκ Μπάλντουιν: Αλλαγμένος σε έξοδο με τη σύζυγό του

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τον ηθοποιό του Χόλιγουντ Άλεκ Μπάλντουιν σε έξοδο με τη σύζυγό του για ψώνια στο Βέρμοντ. Ο 63χρονος ηθοποιός φαινόταν συντετριμμένος στα φωτογραφικά καρέ, ενώ ξύρισε και το μούσι που είχε αποκτήσει για τα γυρίσματα της ταινίας “Rust”. Μάλιστα, ύστερα από την αποχώρησή τους από το κατάστημα, η σύζυγός του Χιλάρια ήταν εκείνη που οδήγησε το SUV αυτοκίνητό τους. Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας στο Νέο Μεξικό σόκαρε ο φόνος της 42χρονης διευθύντριας φωτογραφίας Χάλινα Χάτσινς, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα από τον ηθοποιό, όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο που κρατούσε για τις ανάγκες του ρόλου του.

Επίσης κατά τη διάρκεια αυτού του συμβάν τραυματίστηκε σοβαρά και ο σκηνοθέτης της ταινίας Τζόελ Σόουζα, ευτυχώς χωρίς να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με την εισαγγελέα της Σάντα Φε Μαίρη Κάρμακ-Άλτγουις, δεν αποκλείεται η δίωξη εις βάρος του ηθοποιού Άλεκ Μπάλντουιν. Συγκεκριμένα, εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου έξι ημέρες μετά την τραγωδία: «Εκείνος πυροδότησε το όπλο» και συμπλήρωσε πως: «Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι σε αυτό το στάδιο και κανείς δεν αποκλείεται από μια πιθανή δίωξη».

Ο 63χρονος Άλεκ Μπάλντουιν ήταν συμπαραγωγός της ταινίας “Rust”, ενός γουέστερν που διαδραματίζεται στο Κάνσας τη δεκαετία του 1880. Στην ταινία υποδυόταν έναν παράνομο και παππού ενός 13χρονου που καταδικάζεται, επειδή σκοτώνει κατά λάθος έναν άνθρωπο. Τα γυρίσματα της ταινίας διακόπηκαν και κρίνοντας και από την αλλαγή στην εμφάνιση του Μπάλντουιν, η παραγωγή θα σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Πάντως, μέχρι στιγμής, δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη για την υπόθεση αυτή. Προς το παρόν οι αρχές έχουν στην κατοχή τους το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα, ένα ρεβόλβερ Long Colt. Τέλος, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι ο Άλεκ Μπάλντουιν παρέλαβε ένα όπλο που ο ίδιος πίστευε ότι ήταν «νεκρό» – δηλαδή ασφαλές – από το βοηθό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Χολς.

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna.

