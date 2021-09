Τζόνι Ντεπ – μητέρα: Νέες αποκαλύψεις για την παιδική του ηλικία

Νέα δικαστικά έγγραφα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αποκαλύπτουν τη δύσκολη παιδική ηλικία του Τζόνι Ντεπ, ο οποίος εγκαταλείφθηκε από την «κακιά» μητέρα του όταν ήταν έφηβος. Τα δικαστικά έγγραφα του 1981, τα οποία φέρνει στη δημοσιότητα το Page Six, αφορούν το διαζύγιο των γονιών του όταν ο ηθοποιός ήταν 15 ετών. Σε αυτά η μητέρα υποστηρίζει πως ο γιος της είναι ανεξάρτητος και μπορεί να στηρίξει μόνος του τον εαυτό του.

Σε συνεντεύξεις ωστόσο, ο ηθοποιός έχει περιγράψει μια διαφορετική εικόνα. Άρχισε να κάνει χρήση ναρκωτικών στα 11 χρόνια του, παράτησε το σχολείο στα 16 για να γίνει μουσικός και το 1980 άρχισε να παίζει κιθάρα με μια μπάντα με το όνομα The Kids, μετακομίζοντας στο Λος Άντζελες και ζώντας για μήνες σε ένα αυτοκίνητο. Ο πρώτος του ρόλος ήταν το 1984 στο «A Nightmare on Elm Street» μετά από μια συνάντηση με τον Νίκολας Κέιτζ.

Το έγγραφο του διαζυγίου, το οποίο υπογράφηκε το 1981, αναφέρει: «Η σύζυγος συνεπώς αναγνωρίζει ότι το ανήλικο παιδί John C. Depp II είναι πλήρως ανεξάρτητο και αυτοσυντηρείται». Τα έγγραφα βρέθηκαν στη διάρκεια έρευνας για το νέο ντοκιμαντέρ του Discovery+ «Johnny Depp v Amber Heard». Τα βρήκε ο Πολ Μπαρέσι, ο οποίος δήλωσε: «Είπε ότι από την ηλικία των 11 ετών έχει πάρει κάθε είδους ουσίες, συμπεριλαμβανομένων μαριχουάνα, κοκαΐνη, έκσταση, LSD, παυσίπονα, οπιούχα και παραισθησιογόνα μανιτάρια. Η χρήση ναρκωτικών, είπε, ήταν ένας τρόπος για να ξεφύγει από τα οικογενειακά προβλήματα.

Στην ηλικία των 17 ο Τζόνι με δυσκολία αυτοσυντηρούνταν οικονομικά και δεν ήταν χειραφετημένος. Σε ό,τι με αφορά, η μητέρα του τον απαρνήθηκε σε μια περίοδο που αδιαμφισβήτητα τη χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ».

Ο Ντεπ είχε δηλώσει στο Rolling Stone το 2018 για τη μητέρα του, η οποία πέθανε το 2016: «Η μαμά μου είχε γεννηθεί σε μια γ@@@@ένη η τρύπα στο ανατολικό Κεντάκι… Η κακομοίρα ξεκίνησε να παίρνει φαινοβαρβιτάλη από τα 12». Και ο πατέρας του δεν υπήρχε στη ζωή του, με τη μητέρα του να μεγαλώνει τον ίδιο και τα τρία αδέρφια του μόνη της. «Ναι, υπήρχαν παράλογοι ξυλοδαρμοί. Ίσως ήταν ένα τασάκι που ερχόταν προς το μέρος σου. Ίσως να σε χτυπούσαν με το τηλέφωνο. Ήταν ένα σπίτι φάντασμα. Κανείς δεν μιλούσε. Δεν νομίζω να υπήρξε κάποιος άλλος τρόπος για το πώς να αντιμετωπίζω τους ανθρώπους, ειδικά τις γυναίκες, πέρα από το: “μπορώ να τους διορθώσω”».

«Τη Μπέτι Σου τη λάτρευα», δήλωνε ο 58χρονος σήμερα Ντεπ, αλλά μπορούσε να είναι «μια πραγματική σκύλα σε ρόδες». Στην κηδεία της το 2016 είχε πει: «Η μαμά μου ήταν ίσως ο πιο κακός άνθρωπος που γνώρισα ποτέ στη ζωή μου».

Divorce docs show Johnny Depp was 'abandoned' by 'mean' mom as a teen https://t.co/QIpSvK033X pic.twitter.com/NhRf0uS1XM

— Page Six (@PageSix) September 16, 2021