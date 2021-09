Ζαν Πολ Μπελμοντό – γυναίκες: Οι κατακτήσεις του πιο ωραίου «άσχημου» του γαλλικού σινεμά

Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο γνωστός ηθοποιός Αλέν Ντελόν, με τον θάνατο του φίλου του, Ζαν Πολ Μπελμοντό. Ο αστέρας του γαλλικού σινεμά, μιλώντας τηλεφωνικά στο δίκτυο CNEWS, έκανε τη συγκλονιστική δήλωση δήλωσε πως “έπρεπε να φύγουμε μαζί και οι δύο”. “Είμαι πολύ συντετριμμένος. Τώρα θα προσπαθήσω να ηρεμήσω για να μην κάνω το ίδιο πράγμα σε πέντε ώρες… Ξέρετε, δεν θα ήταν κακό αν φεύγαμε και οι δύο μαζί. Είναι ένα μέρος από τη ζωή μου, κάναμε το ντεμπούτο μας μαζί πριν από 60 χρόνια”, δήλωσε ο 85χρονος Αλέν Ντελόν.

Αν και συχνά τους παρουσίαζαν, λανθασμένα, ως ανταγωνιστές, οι δυο κολοσσοί του γαλλικού κινηματογράφου βίωσαν παράλληλες καριέρες και έγιναν φίλοι, παρά τις διαφορές τους. Έπαιξαν μαζί στην ταινία “Μπορσαλίνο” του 1970: ενσάρκωναν δυο νεαρούς απατεώνες που συνδέθηκαν με βαθιά φιλία και κατέληξαν να γίνουν οι “βασιλιάδες” του υποκόσμου της Μασσαλίας. Το 1998 ο Πατρίς Λεκόντ τους ένωσε και πάλι, στην ταινία “Ανάμεσα σε δυο μπαμπάδες” με τη Βανέσα Παραντί. “Είναι διαμετρικά αντίθετοι, με αποτέλεσμα να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον και, ταυτόχρονα, να βρίσκονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Είναι παράξενο, δυο ηθοποιοί, σαν αυτούς, να έχουν ταυτόχρονα τα πάντα κοινά και τίποτα κοινό μεταξύ τους”, είχε δηλώσει τότε ο σκηνοθέτης.

Τη θλίψη της “για τον χαμό του Ζαν-Πολ” εξέφρασε και η ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε, σε μια δήλωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ατζέντης της. “Έζησα δίπλα του τόσες αξέχαστες ευτυχισμένες στιγμές (…) Εκφράζω τη στοργή μου στους συγγενείς του και ιδίως στα παιδιά του. Αντίο, Ζαν-Πολ”, πρόσθεσε η Καρντινάλε, με την οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες ο Μπελμοντό.

Έναν “γενναιόδωρο” ηθοποιό, ένα “ίνδαλμα του γαλλικού και διεθνούς κινηματογράφου” αποχαιρέτισαν επίσης τα Φεστιβάλ των Καννών και της Βενετίας. Ο Μπελμοντό είχε τιμηθεί το 2011 με τον Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας του από το Φεστιβάλ των Καννών. Η Μόστρα της Βενετίας είχε επίσης τιμήσει τον Γάλλο ηθοποιό απονέμοντάς του τον χρυσό Λέοντα το 2016.

This is a sad day for culture. A great actor and an icon of French and European cinema has left us.

Repose en paix Jean-Paul #Belmondo#RIP #Bebel pic.twitter.com/UyGclvVOIA

— Antonio Banderas (@antoniobanderas) September 6, 2021