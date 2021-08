Ο Μπάιντεν κοιμήθηκε: Viral το βίντεο από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ

Απίθανο στιγμιότυπο από τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ.

Την ώρα που ο Μπένετ μιλούσε ο Τζο Μπάιντεν, όπως φαίνεται και στο βίντεο, είχε κλείσει τα μάτια που και μοιάζει να τον έχει πάρει ο ύπνος.

Μάλιστα φαίνεται να… κοιμάται σε όλη την διάρκεια των δηλώσεων του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

📹| #Biden falls asleep during press conference with #Israel's PM Bennett

▪️#US president Joe Biden fell asleep during a press conference he held with Naftali Bennett.

▪️Bennett continued to talk while Biden was sleeping. pic.twitter.com/p2EzWdQ3tF

— EHA News (@eha_news) August 28, 2021