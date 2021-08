Μπάιντεν viral: «Κάτι έχετε στο πιγούνι σας»

Ένα απρόοπτο περιλάμβανε συνάντηση που είχε ο Τζο Μπάιντεν για τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στα δυτικά των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έλαβε ένα σημείωμα από έναν υπάλληλο με τη φράση: «Κύριε, υπάρχει κάτι στο πηγούνι σας».

Ο τρόπος που έτριψε αμέσως το πιγούνι του έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα τηλεοπτικά πλάνα, φάνηκε να γλείφει το πιγούνι του και να… «τρώει» κάτι, προκαλώντας την αντίδραση των χρηστών του Twitter.

After a staffer gives Joe Biden a note saying, “there’s something on your chin,” Biden wipes his chin.

Then appears to put whatever was on his chin in his mouth? pic.twitter.com/VvN17i4IWY

— RNC Research (@RNCResearch) July 30, 2021