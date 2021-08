Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ: Στην αντεπίθεση ο διάσημος ηθοποιός

Μετά την νίκη του Τζόνι Ντεπ στην δίκη με την Άμπερ Χερντ σχετικά με το αν διέθεσε τα 7 εκατ. δολάρια της αποζημίωσης για φιλανθρωπικό σκοπό, ο ηθοποιός αποφασίζει να κάνει ένα ακόμα βήμα και καταθέτει εκ νέου μήνυση εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση. Οι κατηγορίες εναντίον της βασίζονται στην διαμάχη, που είχε με την εφημερίδα The Sun, που τον είχε αποκαλέσει «Wife Beater», καθώς και στο δικό της άρθρο το 2018 στην Washington Post, όπου παρουσίαζε τον εαυτό της ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Μετά την δικαστική ήττα του Τζόνι Ντεπ από την Sun, η Άμπερ Χερντ προσπάθησε να πατήσει πάνω σε αυτό, προκειμένου να απορριφθεί η μήνυση του Ντεπ εναντίον της, όμως το δικαστήριο έκρινε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, αφού πρόκειται για δύο ξεχωριστές υποθέσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται μεταξύ τους.

Πριν μόλις λίγες ημέρες, η δικαστής Penney Azcarte έδωσε την έγκρισή της στην νομική ομάδα του Τζόνι Ντεπ για να προχωρήσει με την μήνυση εις βάρος της ηθοποιού. Ο πρωταγωνιστής της διάσημης σειράς ταινιών «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» ζητάει από την πρώην αγαπημένη του 50 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ως αποδεικτικά στοιχεία ότι το όνομά του έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, κατέθεσε τις πρόσφατες απορρίψεις, που έχει δεχτεί από projects της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Johnny Depp Says Hollywood Is Boycotting Him in First Interview Since Losing Libel Case https://t.co/0BcOSWjU7N

— Variety (@Variety) August 15, 2021