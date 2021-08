Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ: Οργή για τη βράβευσή του μετά τις κατηγορίες για βία

Σάλος έχει ξεσπάσει τόσο στο κοινό, όσο και στην Ισπανική Ένωση Σκηνοθετών μετά την ανακοίνωση του Φεστιβάλ του Σαν Σεμπάστιαν ότι θα τιμήσει τον Τζόνι Ντεπ. Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα και ο ηθοποιός θα τιμηθεί με το κορυφαίο βραβείο Ντονόστια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου για την μέχρι τώρα πορεία του στον χώρο. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση έγραφε πως «ο Τζόνι Ντεπ είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους και ευπροσάρμοστους ηθοποιούς» και το βραβείο του απονέμεται ως «ένδειξη αναγνώρισης της πολύπλευρης καριέρας του». Η αναγνώριση του όμως, δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σύμφωνα με το Associated Press, οι σκηνοθέτιδες, που έχουν αναλάβει την απονομή, θεωρούν ότι «η βράβευσή του αμαυρώνει το όνομα του Φεστιβάλ», δεδομένων των κατηγοριών για ενδοοικογενειακή βία κατά της Άμπερ Χερντ.

Spain's leading group of women filmmakers condemn the San Sebastian film festival’s decision to award Johnny Depp its highest honor, saying it gives the international event a bad name. https://t.co/f83pBlXy7R

