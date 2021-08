Μεσι Παρί- συμφωνία: Οι πρώτες εικόνες με την φανέλα της νέας ομάδας

Η μεταγραφή του… αιώνα είναι γεγονός! Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί από την Τρίτη (10/8) κι επίσημα παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν. Το μεγαλύτερο «μπαμ» των τελευταίων ετών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ολοκληρώθηκε με κάθε… επισημότητα το βράδυ της Τρίτης (10/08). Ο Λιονέλ Μέσι έγινε και με τη… βούλα παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν υπογράφοντας συμβόλαιο 2+1 ετών με τη γαλλική ομάδα.

Μάλιστα το γαλλικό κλαμπ ανέρτησε βίντεο με τις πρώτες στιγμές του Αργεντινού αστέρα. Από την άφιξή του στο Παρίσι, τις ιατρικές του εξετάσεις, τις υπογραφές μέχρι και τις θερμές χειραψίες με τον πρόεδρο της Παρί, Νασέρ Αλ Κελαΐφι και τον προπονητή της, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοινώνει με ενθουσιασμό την υπογραφή του Λέο Μέσι για δύο χρόνια με επιλογή ενός τρίτου έτους. Ο 6 φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας δικαιολογημένα θεωρείται θρύλος του παιχνιδιού και αληθινή έμπνευση όλων των ηλικιών, εντός κι εκτός ποδοσφαίρου. Η υπογραφή του Λέο ενισχύει τις φιλοδοξίες της Παρί Σεν Ζερμέν και παρέχει στους πιστούς φίλους του συλλόγου όχι μόνο ένα εξαιρετικά ταλαντούχο ρόστερ, αλλά και στιγμές απίθανου ποδοσφαίρου για τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του ο Αργεντινός σούπερ σταρ στις πρώτες του δηλώσεις ως μέλος της Παρί, τόνισε: «Είμαι χαρούμενος που αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου με την Παρί Σεν Ζερμέν. Όλα όσα αφορούν το σύλλογο ταιριάζουν με τις ποδοσφαιρικές φιλοδοξίες μου.

Γνωρίζω πόσο ταλαντούχο ρόστερ και προπονητικό επιτελείο υπάρχει εδώ. Είμαι αποφασισμένος να βοηθήσω να χττίσουμε κάτι ξεχωριστό για το σύλλογο και τους φιλάθλους. Ανυπομονώ να βγω στον αγωνιστικό χώρο του Παρκ ντε Πρενς.

«Είμαι χαρούμενος που ο Λιονέλ Μέσι επέλεξε να έρθει στην Παρί Σεν Ζερμέν και είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε εκείνον και την οικογένειά του στο Παρίσι.

Δεν κράτησε μυστική την επιθυμία του να συνεχίσει να ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και να κερδίζει τρόπαια και φυσικά οι φιλοδοξίες μας ως σύλλογος είναι να κάνουμε το ίδιο. Η προσθήκη του Λέο στο παγκόσμιας κλάσης ρόστερ μας συνεχίζει την στρατηγική και πετυχημένη πορεία του συλλόγου στη μεταγραφική περίοδο. Με ηγέτη τον εκπληκτικό προπονητή και το επιτελείο του, ανυπομονώ η ομάδα να γράψει ιστορία για τους φιλάθλους μας σε όλο τον κόσμο».

Background For Your Phone. Messi at PSG. #LM30 pic.twitter.com/GKiQ6evEdV

— PSGINT (@PSGINT_) August 11, 2021