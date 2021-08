Μπιλ Γκέιτς περιουσία: Τι παίρνει ο καθένας μετά το διαζύγιο

Ο Bill Gates και η Melinda French Gates είναι και επισήμως χωρισμένοι, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαζυγίου τους σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία που κατατέθηκαν τη Δευτέρα στο King Kounty της Ουάσιγκτον. Κανένας από τους δύο δεν θα λάβει διατροφή και η Melinda French Gates δεν θα αλλάξει το όνομά της. Το δικαστήριο ενέκρινε το διαζύγιο, το οποίο υπογράφηκε από το ζευγάρι, πριν το ανακοινώσουν τον Μάρτιο.

Το συμβόλαιο υπαγορεύει με ποιον τρόπο το ζευγάρι θα μοιράσει τα περιουσιακά του στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν ιδιοκτησία, χρέος και κάποια υποστήριξη για τα τρία παιδιά τα οποία όμως είναι άνω των 18 ετών. Δεδομένου ότι η συμφωνία δεν έγινε στο δικαστήριο δεν είναι σαφές πως θα μοιραστεί η τεράστια περιουσία τους αν και κάποιες καταθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδειξαν ότι η Μelinda έχει ήδη λάβει μετοχές αξίας 3,3 δισ. δολαρίων από τον Bill.

Ο 65χρονος δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Microsoft και η κατά εννέα χρόνια μικρότερή του Μελίντα είχαν προκαλέσει σοκ στην υφήλιο, όταν ανακοίνωσαν στις 4 Μαϊου μέσω Twitter την απόφασή τους να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 27 χρόνια γάμου.

Ο Bill ο οποίος ίδρυσε τη Microsoft το 1975 με τον Paul Allen, είναι σήμερα ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes, με την περιουσία του να ανέρχεται στα 131,1 δισεκατομμυρίων δολάρια. Ο Bill και η Melinda έχουν δεσμευτεί να δωρίσουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, κυρίως μέσω του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates, το οποίο έχει γίνει το μεγαλύτερο ιδιωτικό ίδρυμα στον κόσμο. Το ζευγάρι δηλώνει ότι έχει δεσμευτεί να διαχειρίζεται το ίδρυμα μαζί μετά το διαζύγιο, αλλά το ίδρυμα ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι η Melinda θα παραιτηθεί σε δύο χρόνια εάν αποδειχθεί ότι αυτή και ο Bill δεν μπορούν να συνεργαστούν.

Ανεπανόρθωτα διαλυμένη

Στην αρχική τους αίτηση διαζυγίου, ο Μπιλ και η Μελίντα είπαν ότι η σχέση τους ήταν “ανεπανόρθωτα διαλυμένη”. Η Melinda φέρεται να στενοχωρήθηκε από τις συναντήσεις του Bill με τον Jeffrey Epstein και άρχισε να συμβουλεύεται δικηγόρους διαζυγίου ήδη από το 2019, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Εκπρόσωπος του Βill επίσης παραδέχτηκε επίσης ότι ο Bill είχε σχέση με υπάλληλο της Microsoft το 2000. Για το συγκεκριμένο περιστατικό το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πραγματοποίησε το 2019 έρευνα, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Ο Bill αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της Microsoft τον Μάρτιο του 2020 πριν ολοκληρωθεί η έρευνα, αν και ο εκπρόσωπος του αρνείται ότι ο Bill το αποχώρησε λόγω της έρευνας.

TMZ: Η Μελίντα θα πάρει έως και 65 δισ. δολάρια και θα κρατήσει το επώνυμο του Γκέιτς

Σύμφωνα, πάντως, με το σκανδαλοθηρικό TMZ βάσει του διακανονισμού μεταξύ των Γκέιτς, η περιουσία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 130 δισ. δολάρια, η Μελίντα ενδεχομένως να λάβει το ήμισυ, δηλαδή πάνω από 65 δισ. δολάρια, ενώ η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι θα κρατήσει το επώνυμο του πρώην άνδρα της, που κατηγορήθηκε στον απόηχο του διαζυγίου ως «γυναικάς», που παρενοχλούσε σεξουαλικά υφιστάμενές του στο διάστημα που βρισκόταν στη Microsoft.

Ο γάμος τους άρχισε να παίρνει την κάτω βόλτα όταν η Μελίντα διάβασε το 2019 την επιστολή μέλους του προσωπικού της Microsoft, που κατέγραφε λεπτομερώς στην «ανάρμοστη» σεξουαλική σχέση του δισεκατομμυριούχου Μπιλ Γκέιτς με μια εργαζόμενη στον κολοσσό. Δύο δεκαετίες μετά τη σχέση αυτή ο Γκέιτς απομακρύνθηκε από το ΔΣ της Microsoft, που ερευνούσε προηγούμενο ερωτικό δεσμό του με υπάλληλο, που «τερματίστηκε φιλικά».

Ψίχουλα για τα παιδιά

Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι τα παιδιά του Μπιλ και της Μελίντα δεν θα κληρονομήσουν τα πλούτη των γονιών τους. Προ επταετίας ο Γκέιτς είχε ανακοινώσει σε συνέδριο στον Καναδά ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του θα πάει στο Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς. Η μεγαλύτερη κόρη τους η 25χρονη Τζένιφερ Κάθριν Γκέιτς, αρραβωνιάστηκε τον αγαπημένο της, επίσης λάτρη της ιππασίας, Nάγιελ Νασάρ μήνες πριν χωρίσουν οι γονείς της, ο 22χρονος γιος τους Ρόρι Τζον Γκέιτς αποφεύγει μανιωδώς τη δημοσιότητα, ενώ το στερνοπαίδι τους, η 18χρονη Φοίβη Αντέλ Γκέιτς, φιλοδοξεί να ακολουθήσει καριέρα μπαλαρίνας μετά τις σπουδές της στο φημισμένο The School of American Ballet and Juilliard στη Νέα Υόρκη. Κάθε ένα από τα τρία παιδιά θα λάβουν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, από 10 εκατ. δολάρια από τους γονείς τους.

