Σον Πεν εμβόλιο: Προσφέρεται να πληρώσει για όλο το συνεργείο

Ο Σον Πεν αρνείται να συνεχίσει τα γυρίσματα της σειράς «Gaslit», εάν δεν εμβολιαστούν όλοι όσοι συμμετέχουν στην παραγωγή.

Σύμφωνα με όσα ισχύουν αυτήν τη στιγμή πρέπει να έχουν εμβολιαστεί οι εργαζόμενοι στη «Ζώνη Α» μιας παραγωγής, δηλαδή οι ηθοποιοί και το συνεργείο που κάνει τα γυρίσματα. Ο Πεν απαιτεί να εμβολιαστούν κι οι εργαζόμενοι στις Ζώνες Β και Γ.

Η παραγωγή δεν μπορεί να απαιτήσει κάτι που δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο της πολιτείας στην οποία γίνονται τα γυρίσματα. Και, καθώς οι μη υποχρεωτικοί εμβολιασμοί κοστίζουν ακριβά, ο Πεν προσφέρεται να εξασφαλίσει δωρεάν εμβολιασμό μέσω της μη κερδοσκοπικής οργάνωσής του, Core.

Το «Gaslit» ασχολείται με το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, εστιάζοντας στις άγνωστες ιστορίες και τα πρόσωπα, τους φιλόδοξους υπαλλήλους του Νίξον, τους φανατικούς υπέρμαχούς του, αλλά και τους ανθρώπους που με τεράστιο ρίσκο έφεραν το σκάνδαλο στην επιφάνεια.

