Μέγκαν Μαρκλ – Netflix: Παραγωγός σε νέα σειρά της πλατφόρμας

Ένα 12χρονο κορίτσι, που έχει για πρότυπα κάποιες από τις πιο σημαντικές γυναίκες της ιστορίας θα είναι η πρωταγωνίστρια στη νέα σειρά κινουμένων σχεδίων από το Netflix με παραγωγό την Μέγκαν Μαρκλ. Η Δούκισσα του Σάσσεξ μίλησε για το νέο «πρότζεκτ» που έχει στα σκαριά και φυσικά αφορά τη νέα συνεργασία, που υπέγραψε η ίδια και ο πρίγκιπας Χάρι με το Netflix. Μετά την μεγάλη απήχηση που είχε το παιδικό βιβλίο, που έγραψε με τίτλο «The Bench», η ίδια φαίνεται πως βρήκε το «κοινό» της. Το νέο της εγχείρημα αφορά μία παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Pearl».

Η Μέγκαν Μαρκλ θα έχει τον ρόλο της παραγωγού. Η σειρά αφηγείται τις περιπέτειες ενός 12χρονου κοριτσιού, το οποίο έχει ως πρότυπα μερικές από τις πιο επιδραστικές γυναίκες της ιστορίας. Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι γράφει: «Όπως και πολλά άλλα κορίτσια της ηλικίας της, η Περλ μπαίνει σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας όσο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της καθημερινότητας.

Είμαι ενθουσιασμένη που η Archewell Productions συνεργάζεται με την δυναμική πλατφόρμα Netflix και αυτούς τους απίστευτους παραγωγούς για να δημιουργήσουμε μαζί αυτή τη νέα σειρά animation, που θα τιμά τις απίθανες γυναίκες της ιστορίας μας». Με την σειρά του, ο παραγωγός της σειράς, Ντέιβιντ Φέρνις, ο οποίος είναι επίσης γνωστός για την συμμετοχή του στις παιδικές σειρές Rocketman και Gnomeo & Juliet είπε για την συνεργασία τους: «Η Μέγκαν και εγώ έχουμε παθιαστεί με το να δημιουργήσουμε ιστορίες για αυτές τις καταπληκτικές γυναίκες που εμπνέουν ένα παγκόσμιο κοινό όλων των ηλικιών. Η ομάδα που δουλεύει για την σειρά είναι πρώτης τάξεως και το Netflix είναι ο ιδανικός συνεργάτης».

Archewell Production News!!

PEARL, executive produced by Meghan, The Duchess of Sussex , is coming to Netflix. #MeghanMarkle #Archewell #Netflix pic.twitter.com/JQxEdZEOmK

— Meghanpedia (@meghanpedia) July 14, 2021