Ρόμπι Γούιλιαμς Ελλάδα: Σε πασίγνωστο restaurant της Παράγκας ο διάσημος τραγουδιστής

Τις ελληνικές ομορφιές, τις απέραντες παραλίες και την μοναδικότητα του ελληνικού φυσικού τοπίου «ερωτεύονται» κάθε καλοκαίρι, δεκάδες σταρ του εξωτερικού. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Ρόμπι Γούιλιαμς. Ο εκρηκτικός Βρετανός τραγουδιστής επέλεξε την κοσμοπολίτικη Μύκονο για τις διακοπές του και η παρουσία του εγινε αμέσως αντιληπτή όταν επισκέφτηκε ένα πασίγνωστο bar restaurant της Παράγκας. Ωστόσο συνοδευόταν από άνδρες της προσωπικής του ασφαλείας, οι οποίοι δεν επέτρεψαν τα βίντεο και τις φωτογραφίες ζητώντας από τους θαμώνες να κατεβάσουν τα κινητά τους. O 47χρονος τραγουδιστής των μεγάλων επιτυχιών «Feel», «Angels», «Come Undone», «Let me Entertain You», «Μe and My Monkey», «She’s the One», πάντως, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τηρεί σιγή ιχθύος για τις διακοπές του στην Ελλάδα και παραμένει άγνωστο πόσο καιρό θα μείνει.

Εγινε αντιληπτός από την κάμερα του Mykonos Live Tv. Μαζί με τον Robbie Williams στην Ελλάδα βρίσκεται και η σύζυγός του Ayda Field Williams που δημοσίευσε φωτογραφίες και video στο Instagram Story της από τις διακοπές και τις βόλτες με το σκάφος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)