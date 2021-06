Κιμ Καρντάσιαν – Βατικανό: Η εμφάνιση που απαγορεύει το πρωτόκολλο

Για ακόμη μια φορά μοίρασε “εγκεφαλικά” η Αμερικανίδα σταρ Κιμ Καρντάσιαν που ταξίδεψε στην πόλη του Βατικανού μαζί με το σούπερ μόντελ των ’90s, Κέιτ Μος και την 18χρονη κόρη της Λίλα. Οι τρεις τους επισκέφθηκαν την πόλη του Βατικανού, έδρα του Πάπα Φραγκίσκου, για δουλειές. Μόνο που η Κιμ μάλλον δεν κατάλαβε που πήγαινε! Ο φακός εστίασε στο διάφανο λευκό φόρεμα της καμπυλωτής θεάς που σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που ισχύει για τους επισκέπτες του Βατικανού. Η 47χρονη Βρετανίδα Κέιτ Μος εθεάθη να καπνίζει ένα τσιγάρο σε μία μαύρη λιμουζίνα που μετέφερε τις τρεις πανέμορφες γυναίκες.

Kim Kardashian visits the Vatican in off-the-shoulder sheer lace dress https://t.co/IOkQ8Ji3lV pic.twitter.com/aSgWYskMru

Κέιτ, Λίλα και Κιμ κάθονταν στο πίσω κάθισμα της λιμουζίνας , όπως τις απεικονίζει ο φακός. Μητέρα και κόρη ήταν σεμνά ντυμένες. Φορούσαν μαύρο σακάκι και είχαν μαζέψει τα μαλλιά τους κότσο. Σε αντίθεση με την Κέιτ και τη Λίλα Μος, η 40χρονη Αμερικανίδα επιχειρηματίας ήταν ντυμένη μάλλον για να πάει σε μπαρ ή να κάνει πασαρέλα και όχι για το Βατικανό αφού το φόρεμά της άφηνε την ανδρική φαντασία να καλπάσει.

Kim Kardashian Went to the Vatican in a Sheer White Lace Cutout Dress Despite Strict Dress Code Soooo disrespectful 👿🔥🕳 https://t.co/6cdbmk1X0N

