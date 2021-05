Νταμιάνο ναρκωτικά – Eurovision 2021: Η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι είναι «καθαρός»

Ο 22χρονος μεγάλος νικητής της Eurovision 2021, Νταμιάνο Ντάβιντ, κατέπληξε τα πλήθη με την σκηνική του παρουσία και κέρδισε με το σπαθί του. Την δόξα του έκλεψε, ωστόσο, ένα επίμαχο πλάνο και πολλοί ήταν αυτοί που τον κατηγόρησαν για χρήση ναρκωτικών. Ο ίδιος, σε συνέντευξη Τύπου, αρνήθηκε τις λασπολογίες, ότι έκανε χρήση ουσιών, και προθυμοποιήθηκε να υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις. Ο λόγος που έσκυψε στο τραπέζι είναι ότι ο κιθαρίστας Thomas Raggi είχε σπάσει ένα ποτήρι στα πόδια τους. Την ύπαρξη γυαλιού στο χώρο, επιβεβαίωσε αργότερα, κατόπιν ελέγχου και η EBU.

«Γνωρίζουμε τις εικασίες σχετικά με το πλάνο των Ιταλών νικητών του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στο Green Room. Το συγκρότημα αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για χρήση ναρκωτικών και ο εν λόγω τραγουδιστής θα κάνει εθελοντικά τοξικολογικές εξετάσεις, όταν επιστρέψει στο σπίτι του. Αυτό το ζήτησαν οι ίδιοι χθες το βράδυ, αλλά δεν μπόρεσε να διοργανωθεί αμέσως από την EBU. Το συγκρότημα, η διοίκηση και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας, μας ενημέρωσαν ότι δεν υπήρχαν ναρκωτικά στο Green Room και εξήγησαν ότι ένα ποτήρι έσπασε στο τραπέζι τους και καθαριζόταν από τον τραγουδιστή. Η EBU μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βρέθηκε σπασμένο γυαλί μετά από επιτόπιο έλεγχο. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε προσεκτικά τα πλάνα και θα ενημερώσουμε για περαιτέρω εξελίξεις», ανέφερε η ανακοίνωση της EBU.

