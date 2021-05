Επεισόδια στο Ισραήλ τώρα: Ήχησαν οι σειρήνες

Σειρήνες προειδοποίησης για εκτόξευση πυραύλων ήχησαν το απόγευμα στην Ιερουσαλήμ και ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, λίγα λεπτά μετά το τελεσίγραφο που εξέδωσε η Χαμάς καλώντας το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από δύο σημεία ανάφλεξης στην πόλη. Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση μιας ρουκέτας. Ο ισραηλινός στρατός τόνισε πως ένας αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το Ισραήλ. Ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε πως άκουσε τρεις εκρήξεις στο κεντρικό Ισραήλ.

Κατά την ίδια πηγή, όχημα στο νότιο Ισραήλ χτυπήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τη Γάζα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού. Μάρτυρας τον οποίο επικαλείται το Reuters ανέφερε πως άκουσε τρεις εκρήξεις στο κεντρικό Ισραήλ. Όπως μετέδωσαν παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, ακολούθησε πυραυλική επίθεση από το Ισραήλ στη βόρεια Γάζα, προκαλώντας τον τραυματισμό πολιτών.

🔴The launch of rockets from the #Gaza Strip towards the territory of #Israel minutes ago pic.twitter.com/qBR9oitHiM — Turkey In The World (@TRintheworld) May 10, 2021

Επεισόδια στο Ισραήλ: Έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ

Τα τελευταία γεγονότα ανάγκασαν μάλιστα τον ΟΗΕ να συνεδριάσει εκτάκτως αργά την Δευτέρα, 10 Μαΐου, ύστερα από αίτημα της Τυνησίας. Βασικό θέμα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα είναι η κατάσταση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, έναν παλαιστινιακό τομέα που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή περισσότερο από 50 χρόνια.

Ενώ οι διεθνείς εκκλήσεις για ηρεμία πολλαπλασιάζονται, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την «αποφασιστικότητα» των δυνάμεων της τάξης για να εγγυηθούν τη «σταθερότητα» στην Ιερουσαλήμ. «Τις υποστηρίζουμε σ’ αυτό τον δίκαιο αγώνα», τόνισε. Η Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς κατήγγειλε από την πλευρά της μια «βάρβαρη επίθεση» των ισραηλινών δυνάμεων και ο επικεφαλής του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στη Γάζα, ο Ισμαήλ Χανίγια, προειδοποίησε ότι η παλαιστινιακή «αντίσταση» «δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια».

Here's the moment an Israeli settler drove into a crowd of Palestinians, running over at least one person near the Lions Gate in Occupied East Jerusalem. Read more: https://t.co/Jdsx2Fu6B2 pic.twitter.com/HeXLJE0hAA — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 10, 2021

Σφαίρες με επικάλυψη καουτσούκ και δακρυγόνα

Νωρίς το απόγευμα, οι συγκρούσεις σταμάτησαν στην πλατεία, τον τρίτο πιο ιερό τόπο του ισλάμ ο οποίος βρίσκεται στην Παλιά Πόλη και η πρόσβαση σ’ αυτόν περιορίσθηκε στη διάρκεια της ημέρας μόνο στους πιστούς ηλικίας 40 ετών και άνω. Όμως η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Νωρίς το πρωί, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν αντικείμενα προς την κατεύθυνση των ισραηλινών δυνάμεων που είχαν πάρει θέσεις μέσα στην πλατεία των Τζαμιών, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι αστυνομικοί απάντησαν με σφαίρες με επικάλυψη καουτσούκ και με δακρυγόνα.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, περισσότεροι από 305 Παλαιστίνιοι τραυματίσθηκαν, εκ των οποίων περισσότεροι από 200 απομακρύνθηκαν με ασθενοφόρα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Ο δρ. Αντνάν Φαρχούντ, γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Μακάσεντ, έκανε λόγο για πολυάριθμα τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια από σφαίρες με επικάλυψη καουτσούκ.

This is the colonialist Israeli apartheid regime attacking civilians in the Al-Aqsa mosque, one of the holiest sites in Islam. Israel is an extension of US imperialism, so there's little outrage. But if this were China, we'd never hear the end of itpic.twitter.com/iypbXx6y91 — Ben Norton (@BenjaminNorton) May 10, 2021

Φόβοι για γενικότερη κλιμάκωση

«Φοβόμαστε πως θα συμβεί κάτι σοβαρό σήμερα» είπε ο δρ. Φαρχούντ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ επτά ασθενείς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο. Η ισραηλινή αστυνομία που φρουρεί τις προσβάσεις στην πλατεία, η οποία ονομάζεται Όρος του Ναού από τους εβραίους, έκανε λόγο για τουλάχιστον εννέα τραυματίες στις τάξεις της. Προειδοποίησε πως δεν πρόκειται να αφήσει «τους εξτρεμιστές να απειλούν την ασφάλεια του κοινού».

Η επανάληψη των βιαιοτήτων συνέπεσε με την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ», η οποία σηματοδοτεί, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, την κατάκτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το εβραϊκό κράτος και συχνά χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις ανάμεσα σε Παλαιστινίους και Ισραηλινούς. Το Ισραήλ έχει ανακηρύξει την Ιερουσαλήμ «αιώνια και αδιαίρετη» πρωτεύουσά του, ενώ οι Παλαιστίνιοι φιλοδοξούν να κάνουν τον ανατολικό τομέα πρωτεύουσα του κράτους το οποίο φιλοδοξούν να ιδρύσουν. Το ζήτημα της Ιερουσαλήμ αποτελεί ένα πρόσκομμα στις ισραηλινο-παλαιστινιακές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, που βρίσκονται εδώ και χρόνια σε νεκρό σημείο.