Λονδίνο φωτιά τώρα: Μεγάλη πυρκαγιά σε πολυκατοικία, επιχειρούν 125 πυροσβέστες

Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη συνοικία Πόπλαρ, στο ανατολικό Λονδίνο, όπου έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε πολυκατοικία. Σύμφωνα με την Mirror, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκλήθησαν στο σημείο γύρω στις 9 το πρωί, τοπική ώρα. Φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τις φλόγες να ξεπηδούν από τα παράθυρα του 8ου, του 9ου και του 10ου ορόφου του ψηλού κτιρίου, που συνολικά έχει 19 ορόφους.

Αυτή τη στιγμή, στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον 125 πυροσβέστες με 25 πυροσβεστικά οχήματα. Σύμφωνα με την Mirror, υπάρχουν αναφορές ότι η εξωτερική «επένδυση» του κτιρίου που έχει πιάσει φωτιά στην περιοχή Πόπλαρ είναι φτιαγμένη από το ίδιο υλικό που διέθετε και η επένδυση του Πύργου Γκρένφελ, στην πύρινη κόλαση του οποίου είχαν χάσει τη ζωή τους 72 άτομα το 2017. Το υλικό αυτό εκτιμάται από κάποιους ότι είχε συμβάλλει στην εξάπλωση και την ενδυνάμωση της πυρκαγιάς στον πύργο Γκρένφελ. Πρόκειται για ένα σύνθετο πάνελ με αλουμίνιο (ACM) που βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλου στον κατασκευαστικό κλάδο, λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

20 fire engines and 125 firefighters are at the scene of a fire at a 19-storey block of flats in #Poplar #HeartNews pic.twitter.com/ppZJhmSdN8

— Heart London News (@HeartLondonNews) May 7, 2021