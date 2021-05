Επιχείρηση αστυνομίας σε φαβέλα – Βραζιλία: Επιβεβαιώθηκαν 25 θάνατοι

Σάλος έχει ξεσπάσει την Βραζιλία, μετά από την χθεσινή αιματηρή επιχείρηση της αστυνομίας στη φαβέλα Ζακαρεζίνο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, κατά την οποία τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε εναντίον εμπόρων ναρκωτικών, θεωρείται η πιο αιματηρή σε όλη την ιστορία της πόλης της Βραζιλίας και της πολιτείας της οποίας είναι πρωτεύουσα, ανακοίνωσε η αστυνομία. Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι, οι οποίοι είδαν πτώματα να κείτονται στους δρόμους μέσα σε λίμνες αίματος και πολλά άλλα να φορτώνονται σε ένα θωρακισμένο όχημα της αστυνομίας, όπως δήλωσε στο AFP ένας αξιωματούχος της τοπικής κοινότητας. Επιβεβαιώθηκε από τις αρχές ο θάνατος «24 υπόπτων» και ενός αστυνομικού, ο οποίος σκοτώθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι στην αρχή της επιχείρησης.

«Δυστυχώς ξέσπασαν στην κοινότητα πολλές συγκρούσεις. Ο απολογισμός αυτός δεν είναι κάτι για το οποίο χαιρόμαστε», δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο ίδιος τόνισε ότι η αστυνομία ακολούθησε «όλα τα πρωτόκολλα» για να ανοίξει πυρ. Όμως η Σίλβια Ράμος, συντονίστρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Δίκτυο Παρατηρητών Δημόσιας Ασφάλειας, κατήγγειλε «μια κακοσχεδιασμένη επιχείρηση, η οποία, μετά τον θάνατο ενός αστυνομικού, μετατράπηκε σε επιχείρηση εκδίκησης». «Ποιοι είναι οι νεκροί; Νέοι μαύροι. Και για αυτό τον λόγο η αστυνομία κάνει λόγο για 24 υπόπτους. Αρκεί να είσαι μαύρος και να ζεις σε φαβέλα για να είσαι ύποπτος», τόνισε.

— Carlos Jordy (@carlosjordy) May 6, 2021

Os “suspeitos” que trocaram tiros com os policiais durante a operação do Jacarezinho. Essa é a cultura da bandidolatria! pic.twitter.com/87SscL9fPX

Η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας που απαγορεύει στην αστυνομία να εξαπολύει επιδρομές στις φαβέλες στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, με εξαίρεση «εξαιρετικά ιδιαίτερες περιστάσεις». Η οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) ζήτησε «η αστυνομία να διατηρήσει ως έχει την περιοχή, χωρίς να αγγίξει τα πτώματα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες», εκτιμώντας ότι στο παρελθόν σε έρευνες για ανθρωποκτονίες στις οποίες εμπλέκονταν αστυνομικοί στο Ρίο παρατηρήθηκαν «σοβαρά κενά». Το ινστιτούτο Igapare, που ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας και ανάπτυξης, έκρινε «απαράδεκτο το γεγονός ότι η αστυνομία (…) εξακολουθεί να βασίζεται στον θάνατο ως βασική της στρατηγική, κυρίως στις πιο ευάλωτες περιοχές». Σύμφωνα με το ίδιο, η αστυνομία του Ρίο «ευθύνεται για τον θάνατο 453 ανθρώπων από τον Ιανουάριο ως τον Μάρτιο φέτος».

«Για μια νόμιμη επιχείρηση αυτή στην Ζακαρεζίνο σπάει όλα τα ρεκόρ» σε αριθμό θυμάτων, πρόσθεσε, συγκρίνοντάς τη με δύο σφαγές που διέπραξαν αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας για εκδίκηση σε άλλες φαβέλες το 1993, με 22 νεκρούς, και το 2005 με 31 νεκρούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση είχε στόχο εμπόρους ναρκωτικών οι οποίοι κατηγορούνταν ότι στρατολογούσαν ανήλικους στη Ζακαρεζίνο, η οποία θεωρείται βάση της «Comando Vermelho» (Κόκκινοι κομάντο), μιας από τις σημαντικότερες συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών στο Ρίο. «Αυτοί οι εγκληματίες επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών, κλοπή προϊόντων, επιθέσεις εναντίον πεζών, ανθρωποκτονίες και επιθέσεις στο μετρό», επεσήμανε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Os moradores da favela do Jacarezinho acordaram com o caveirão voador. Mais uma operação policial, mais vidas que se vão. Lembrando que operações estão proibidas na pandemia, mas o Estado viola as próprias leis… @LabJaca pic.twitter.com/BkWdgULn57

— Gizele Martins (@giz_omartins) May 6, 2021