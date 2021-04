Ντακότα Τζόνσον Netflix: Από το «Fifty Shades of Grey» πρωταγωνίστρια της Τζέιν Όστιν

Στην κινηματογραφική μεταφορά του τελευταίου μυθιστορήματος της Τζέιν Όστιν με τίτλο «Persuasion» (Πειθώ) για το Netflix θα πρωταγωνιστήσει η Ντακότα Τζόνσον του διάσημου «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που κυκλοφορούν, η ταινία θα αποτελεί μία σύγχρονη εκδοχή της κλασσικής ιστορίας. Το σενάριο υπογράφουν οι Ρον Μπας και Άλις Βικτόρια Γουίνσλοου, ενώ την σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Βρετανίδα θεατρική σκηνοθέτις Κάρι Κράνκελ. Η ίδια σκηνοθέτησε το 2019 το υποψήφιο για 4 βραβεία Τόνι «Sea Wall/A Life».

H πλοκή της ιστορίας βασίζεται στην Αν Έλιοτ (Ντακότα Τζόνσον). Πρόκειται για μία ασυμβίβαστη γυναίκα, με σύγχρονες ευαισθησίες, που ζει με τη σνομπ οικογένεια της, που βρίσκεται στο χείλος της χρεοκοπίας. Όταν ο νεανικός της έρωτας Φρέντερικ Γουέντγουορθ, τον οποίο απέρριψε θεωρώντας ότι δεν ήταν κατάλληλος για την κοινωνική θέση της οικογένειάς της, επιστρέφει στη ζωή της, αναγκάζεται να επιλέξει εάν θα αφήσει για πάντα πίσω το παρελθόν της ή αν θα ακούσει την καρδιά της, που τής λέει να τού δώσει μία δεύτερη ευκαιρία.

Την Ντακότα Τζόνσον πρόκειται να ξαναδούμε στον επόμενο ρόλο της, στη «Χαμένη κόρη», άλλη μία κινηματογραφική μεταφορά ενός βιβλίου και πιο συγκεκριμένα, του μπεστ σέλερ της Έλενα Φεράντε. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην επερχόμενη ταινία έχει η Ολίβια Κόλμαν, ενώ τα γυρίσματα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το προηγούμενο καλοκαίρι στις Σπέτσες.

A Dakota Johnson-led Jane Austen adaptation? Absolutely yes please.

Johnson will star in a modern, witty approach to Austen's beloved novel PERSUASION. Theater director Carrie Cracknell will make her feature directing debut.

(📸 Getty) pic.twitter.com/L4TflKcWmF

— NetflixFilm (@NetflixFilm) April 20, 2021