Scorpions ταινία: Η εμβληματική μπάντα της ροκ ζωντανεύει τη διαδρομή της στη μεγάλη οθόνη

Μια από τις πιο εμβληματικές μπάντες της ροκ παγκοσμίως, οι Scorpions, ετοιμάζονται να ζωντανέψουν τη διαδρομή τους στη μεγάλη οθόνη, μέσα από τη βιογραφική ταινία «Wind of Change». Εμπνευσμένη από το ομώνυμο τραγούδι που έγινε το ηχητικό σύμβολο της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου, η ταινία φιλοδοξεί να αφηγηθεί όχι μόνο την καριέρα τους αλλά και τον ιστορικό απόηχο της μουσικής τους. Η παραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λονδίνο, με πρεμιέρα να αναμένεται εντός του 2025.

Τον ρόλο του μάνατζερ Ντοκ ΜακΓκι, εμβληματικής μορφής του μουσικού στερεώματος που διαχειρίστηκε την καριέρα των KISS και Bon Jovi, αναλαμβάνει ο Ντόμινικ Γουέστ. Ο Λούντβιγκ Τρέπτε ενσαρκώνει τον τραγουδιστή Κλάους Μάινε, ενώ ο Αλεξάντερ Ντρέιμον (The Last Kingdom) υποδύεται τον κιθαρίστα και ιδρυτή Ρούντολφ Σένκερ. Μαζί τους, ο Εντ Σπίλερς στον ρόλο του Ματίας Γιαμπς και ο Λουκ Μπράντον Φιλντ ως ντράμερ Χέρμαν Ράρεμπελ.

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Άλεξ Ραναριβέλο και με την υπογραφή των ESX Entertainment, FOX Entertainment Studios και Warner Bros. Home Entertainment, το φιλμ ξεδιπλώνει την πορεία του συγκροτήματος από τα πρώτα του βήματα στη Γερμανία έως τη διεθνή του αναγνώριση. Πέρα από τις επιτυχίες όπως το «Rock You Like a Hurricane» και το «Still Loving You», η ταινία φωτίζει τη δύναμη της μουσικής να γεφυρώνει ιδεολογικά και πολιτισμικά χάσματα – ειδικά σε μια εποχή βαθιών γεωπολιτικών αναταράξεων.

Alexander Dreymon, Luke Brandon Field, Ed Speelers and Ludwig Trepte to star in Scorpions biopic ‘WIND OF CHANGE.’

Filming is currently underway in London. pic.twitter.com/kvMUj0cvM7

— Film Updates (@FilmUpdates) June 28, 2025