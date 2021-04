Ινδονησία υποβρύχιο: Αγνοείται με 53 μέλη πλήρωμα – Οξυγόνο μέχρι το Σάββατο

Μόλις τρία 24ωρα έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές της Ινδονησίας για να σώσουν τα 53 μέλη του πληρώματος του αγνοούμενου υποβρυχίου, προτού σωθεί το οξυγόνο τους, σύμφωνα με Πολεμικό Ναυτικό της χώρας. Το γερμανικής ναυπήγησης υποβρύχιο KRI Nanggala-402 εξαφανίστηκε περίπου 100 χλμ, ανοικτά των ακτών του Μπαλί νωρίς χθες το πρωί στη διάρκεια άσκησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επαφή χάθηκε με το υποβρύχιο, όταν έλαβε το πράσινο φως για να καταδυθεί σε μεγαλύτερο βάθος. «Γνωρίζουμε την περιοχή, αλλά το βάθος είναι αρκετά μεγάλο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ναύαρχος Γιούλιους Βιντζοτζόνο.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του υποβρυχίου μετέχουν έξι πολεμικά πλοία, ένα ελικόπτερο, περίπου 400 άτομα, ενώ σκάφη έστειλαν η Σιγκαπούρη και η Μαλαισία και οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Γαλλία και η Γερμανία προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Μια κηλίδα πετρελαίου που εντοπίστηκε από αέρος κοντά στο σημείο, όπου καταδύθηκε το υποβρύχιο ίσως αποτελεί ένδειξη διαρροής καυσίμων ή μια προσπάθεια του πληρώματος να ενημερώσει για τη θέση του, ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδονησίας. Το υποβρύχιο πιστεύεται ότι έχει πέσει σε βάθος περίπου 700 μ. κι όπως τόνισε ο Γάλλος αντιναύαρχος Αντουάν Μπεσό στο AFP, σε μια τέτοια περίπτωση το πιθανότερο είναι να έχει διαλυθεί, αφού δεν έχει τις προδιαγραφές για να αντέχει στην πίεση σε τέτοιο βάθος.

Indonesian navy submarine which has disappeared with 53 people on board, in waters north of Bali. (photos from Indonesian navy) pic.twitter.com/T8CiVuZ6lG

— Anne Barker (@AnneABarker) April 21, 2021