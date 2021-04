Γενοκτονία Αρμενίων Αμερική: Μια αναγνώριση “πλήγμα” για την Τουρκία

Ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται εντός ημερών να αναγνωρίσει επίσημα τη Γενοκτονία των Αρμενίων από τους Οθωμανούς Τούρκους κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Την είδηση έγραψε χθες η εφημερίδα The Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους της κυβέρνησής του. Η κίνηση αυτή θα επιφέρει ένα ακόμη βαρύ πλήγμα τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Ο κ. Μπάιντεν πιθανόν θα προχωρήσει στην επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων το Σάββατο, κατά το δημοσίευμα.

Ο κ. Μπάιντεν αναμένεται να χρησιμοποιήσει τη λέξη «γενοκτονία» σε ανακοίνωση που θα δημοσιοποιήσει την 24η Απριλίου, όταν οργανώνονται κάθε χρόνο εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο στη μνήμη των θυμάτων, σύμφωνα με δύο πηγές ενημερωμένες σχετικά που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επισημαίνοντας όμως πως δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση ακόμη.

Πριν από έναν χρόνο, όταν ήταν ακόμη υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, ο κ. Μπάιντεν είχε τιμήσει τη μνήμη των 1,5 εκατ. θυμάτων, των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών που σφαγιάστηκαν τα χρόνια που η Οθωμανική Αυτοκρατορία πλησίαζε στο τέλος της και είχε υποσχεθεί ότι εάν εκλεγόταν θα αναγνώριζε επίσημα τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Today, we remember the atrocities faced by the Armenian people in the Metz Yeghern — the Armenian Genocide. If elected, I pledge to support a resolution recognizing the Armenian Genocide and will make universal human rights a top priority. https://t.co/Afl5lMLPR3

— Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020