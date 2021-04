F 35 Τουρκία: Οριστικά εκτός προγράμματος λόγω των ρωσικών S 400

Ξεκάθαρο μήνυμα πως η Τουρκία δεν μπορεί να είναι ανάμεσα σε δυο “δυνάμεις” έστειλε η Ουάσινγκτον στην Άγκυρα αποκλείοντάς την από το πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία αφού οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει την Τουρκία πως η προμήθεια S-400 θα προκαλέσει προβλήματα στο ΝΑΤΟ, αφού το ρωσικό οπλικό σύστημα δεν είναι συμβατό με τα αντίστοιχα της Συμμαχίας. Είχαν εκφραστεί δε φόβοι πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τη Μόσχα για να αντληθούν πληροφορίες σε ό,τι αφορά τα F-35. Η Ουάσιγκτον αποφάσισε να «παγώσει» τη συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα για τα F-35 Lightning II το 2019, την ώρα που η Άγκυρα υποστήριζε πως οι S-400 δεν συνιστούν απειλή για το ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, η Τουρκία αποκλείστηκε από τη νέα συμφωνία για τα F-35 αφού οι ΗΠΑ ανακάλεσαν το μνημόνιο κατανόησης του 2016 το οποίο είχε υπογραφεί το 2016 από συνολικά εννέα χώρες. Πλέον η νέα συμφωνία, που υπεγράφη από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Δανία τη Νορβηγία, και τις ΗΠΑ δεν περιλαμβάνει την Τουρκία η οποία ενημερώθηκε σχετικά, μόλις χθες, όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Daily Sabah.Παρά την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα, το Πεντάγωνο δήλωσε προηγουμένως ότι θα συνεχίσει να εξαρτάται από τους Τούρκους κατασκευαστές για βασικά εξαρτήματα F-35.

Πάντως, σημειώνεται ότι προ δύο εβδομάδων το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε σε περαιτέρω εξειδίκευση των κυρώσεων CAATSA (νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων), που είχαν επιβληθεί τον περασμένο Δεκέμβριο εναντίον της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400.

US, 8 other countries abolish 2006 deal, sign new agreement excluding Turkey on F-35 programhttps://t.co/ZfiIXRz0x5

— DAILY SABAH (@DailySabah) April 21, 2021