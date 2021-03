Eurovision 2021 – Έλενα Παπαρίζου: Δεκαέξι χρόνια μετά στην σκηνή του διαγωνισμού

Ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια που η τραγουδίστρια Έλενα Παπαρίζου ερμήνευσε το My Number 1 και η Ελλάδα κέρδισε στον μουσικό διαγωνισμό, πρόκειται να ανέβει ξανά στη σκηνή της Eurovision σύμφωνα με την εκπομπή Pop Up. Ωστόσο αξέχαστες θα μείνουν οι στιγμές που το My Number One ταξίδεψε στο Κίεβο με τον αέρα του νικητή και έφερε τον διαγωνισμό της Eurovision στην Ελλάδα για πρώτη και μοναδική ως σήμερα. Η Έλενα Παπαρίζου είναι προσωπικότητα ιδιαίτερα γνωστή στους φαν της Eurovision. Αρχικά δεν ήταν η πρώτη φορά που πάτησε στη σκηνή του θεσμού. Το 2001, ως μέλος των Antique τότε, έφερε την Ελλάδα πιο κοντά από ποτέ άλλοτε ως εκείνη τη στιγμή.

Από την εμφάνισή της στην βραδιά για τα 50 χρόνια Eurovision

Λίγους μήνες μετά τη νίκη της, η Έλενα Παπαρίζου ερμήνευσε το My Number One σε ειδική εκδήλωση για τα 50 χρόνια του θεσμού και το ελληνικό νικητήριο τραγούδι κατετάγη τέταρτη μεταξύ των καλύτερων συμμετοχών που κέρδισαν στη Eurovision. Συνεπώς μετά την μεγάλη αυτή επιτυχία έφτασε η ώρα η Έλενα Παπαρίζου να επιστρέψει στον διαγωνισμό, ως επίσημη προσκεκλημένη της διοργανώτριας χώρας της Ολλανδίας και του Ρότερνταμ. Όπως ανακοινώθηκε στον επίσημο λογαριασμό της Eurovision, η διοργανώτρια χώρα ετοιμάζει συναυλίες στις ταράτσες κτιρίων της πόλης επ’ αφορμής της Eurovision. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών, η Έλενα Παπαρίζου και πέντε ακόμη νικητές του διαγωνισμού προσκλήθηκαν να λάβουν μέρος στις συναυλίες αυτές που θα γίνουν με τρόπο που να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις λόγω κορωνοϊού.

Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και μέρες, οι υπεύθυνοι της EBU δεν αποκλείουν ορισμένες αποστολές να μην παρουσιάσουν τη συμμετοχή τους από το Ahoy Arena στο Ρότερνταμ. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως «οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι καλλιτέχνες θα βρίσκονται στο Ρότερνταμ», ενώ και το κοινό που θα βρίσκεται ζωντανά στο στάδιο θα είναι περιορισμένο. Ανάμεσά τους θα βρίσκεται και ο νικητής του 2015 με τα χρώματα της Σουηδίας Μονς Σέλμερλεβ. Οι συναυλίες αυτές θα μεταδοθούνη σύμφωνα με τους υπεύθυνους την βραδιά του τελικού της Eurovision. Παρόμοιο χάπενινγκ είχε ετοιμάσει και η ισραηλινή τηλεόραση το 2019, με παλιότερους εκπροσώπους στη Eurovision, στην οποία είχε λάβει μέρος και η Ελένη Φουρέιρα.

