El Diablo αντιδράσεις: Η Ιερά Σύνοδος Κύπρου ζητάει να ακυρωθεί από την Eurovision

Να ακυρωθεί το τραγούδι «El Diablo» της Έλενας Τσαγκρινού που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision ζητά η Ιερά Σύνοδος Κύπρου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ζητά την αντικατάστασή του με άλλο κομμάτι «το οποίο να εκφράζει την Ιστορία, τον Πολιτισμό, τις Παραδόσεις και διεκδικήσεις μας». Αναφορικά με την μεταφορική ερμηνεία του τραγουδιού που έχει δοθεί από τους υπεύθυνους του ΡΙΚ, η Ιερά Σύνοδος επισημαίνει ότι αυτή ουδόλως αντικατοπτρίζει το προκλητικό και απαράδεκτο περιεχόμενο των στίχων «το οποίο δεν παύει να εκπροσωπεί μια θλιβερή υποκουλτούρα, ανάξια του πολιτισμού και των αξιών του λαού μας και αντιστρατεύεται τις Ελληνικές και Ορθόδοξες παραδόσεις του».

Η ανακοίνωση συμπληρώνει πως «υπό οποιαδήποτε οπτική γωνία και με οποιεσδήποτε επεξηγήσεις κι αν δούμε τους στίχους του τραγουδιού, αυτοί δεν στέλλουν τα καταλληλότερα μηνύματα που θα έπρεπε να σταλούν από μία ημικατεχόμενη πατρίδα που αγωνίζεται για απελευθέρωση και αποτροπή της πλήρους υποδούλωσής της». «Με ορατό τον κίνδυνο της προκλητικής βουλιμίας των κατακτητών Τούρκων και προβάλλοντας το μεγαλείο της διακοσιοστής επετείου από την Εθνική Παλιγγενεσία» η Εκκλησία καλεί τον λαό «να παραμείνει προσηλωμένος στις εθνικές και θρησκευτικές αξίες του μεγαλειώδους αγώνα του 1821, να κρατήσει ακράδαντη την προσήλωσή του στην πίστη των πατέρων του, δεδομένο το οποίο τον διαφύλαξε μέχρι σήμερα».

El Diablo αντιδράσεις: Ιερά Σύνοδος

Η Ιερά Σύνοδος υποστηρίζει ότι καθημερινά «γινόμαστε δέκτες σωρείας αντιδράσεων από χιλιάδες συνανθρώπους μας», οι οποίοι εκφράζουν «τη δικαιολογημένη δυσαρέσκειά τους για το εν λόγω τραγούδι, όπως και για τον τρόπο επιλογής του». Και σημειώνει πως καταξιωμένοι μουσικοί του τόπου εξέφρασαν ήδη την αντίθεση τους, «γεγονός το οποίο – χωρίς εμείς να το προκαλέσουμε – προσέκρουσε στην ορθόδοξη αυτοσυνειδησία και αξιοπρέπεια του λαού μας, ο οποίος με το αλάθητο κριτήριό του το απέρριψε χωρίς προϋποθέσεις». Η Ιερά Σύνοδος καλεί την κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ακύρωση της επιλογής του συγκεκριμένου τραγουδιού και την αντικατάστασή του με άλλο «το οποίο να εκφράζει την Ιστορία, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και διεκδικήσεις μας».

El Diablo αντιδράσεις; DW και Reuters

Διεθνείς διαστάσεις έχει πάρει το θέμα της Κυπριακής συμμετοχής στην Eurovision. Το Reuters αλλά και η DW φιλοξενούν άρθρα που σχετίζονται με την Κυπριακή συμμετοχή κοιτώντας με «καχυποψία» τις αντιδράσεις για το El diablo. No dancing with the devil, αλλά και αναφορές για σατανικούς στίχους που επικαλούνται διάφορες οργανώσεις και σύνολα, είναι κάποια από τα άρθρα στον Διεθνή Τύπο. Συνέχεια στις αντιδράσεις έδωσε σήμερα η Παγκύπρια Ένωση Ευαγγελικών Εκκλησιών η οποία εκφράζει «τη λύπη της για την ατυχή επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2021, με τίτλο “Ο διάβολος”» και παροτρύνει το ΡΙΚ να ανακαλέσει την απόφασή του.

«Τόσο ο τίτλος όσο και οι στίχοι “έδωσα την καρδιά μου στον διάβολο” και “αγαπώ τον διάβολο”, ακόμα κι αν αποδοθούν μεταφορικά στο όνομα της τέχνης, δεν μπορούν να προσπεράσουν την κυριολεκτική ερμηνεία.» Πάντως ο σάλος που έχει ξεσπάσει, φαίνεται πως προς το παρόν μόνο καλό κάνει στο τραγούδι. Έχει γίνει ήδη, σκίτσο, viral ενώ είναι στις νούμερο ένα τάσεις στο Youtube καθώς και μέσα στην πεντάδα από στοιχηματικής πλευράς, όσων χωρών κυκλοφόρησαν το τραγούδι τους.

Η ανακοίνωση του ΡΙΚ για το El Diablo

Σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το ΡΙΚ το τραγούδι «εξιστορεί την περιπέτεια μιας κοπέλας που βρίσκει τον εαυτό της δέσμια σε μια σχέση εκμετάλλευσης μ’ έναν αλήτη, εξού και τον αποκαλεί “El diablo”. Πρόκειται για την αιώνια πάλη του κακού με το καλό. Μέσα από αυτή την προβληματική σχέση με σύνδρομα Στοκχόλμης (…) και παρά την παράνοια που βιώνει, στο τέλος λάμπει πάντα η αλήθεια, όπου αποζητά βοήθεια για έξοδο και αποτίναξη των δεσμών σε μια πορεία για ελευθερία». «Ειδικά στις μέρες μας, ευελπιστούμε το τραγούδι και η σωστή του ερμηνεία να αποτελέσουν έμπνευση όχι μόνο για γυναίκες αλλά για οποιονδήποτε βιώνει παρόμοιες καταστάσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η Έλενα Τσαγκρινού απαντά για τις αντιδράσεις

Η Έλενα Τσαγκρινού συνδέθηκε μέσω Skype στην εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται» το μεσημέρι του Σαββάτου (27/2) όπου μίλησε για την συμμετοχή της στο διαγωνισμό, ενώ απάντησε και για τις συγκεκριμένες αντιδράσεις: «Τώρα ηρεμώ, δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο για την συμμετοχή. Μου έκαναν ανάθεση και τρελάθηκα από την αρχή με το τραγούδι… Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ο στίχος του El Diablo είναι μεταφορικός και κάθε καλλιτέχνης θα το εκφράσει με κάθε του δυναμική. Από την στιγμή που είναι ένα καλό τραγούδι, δεν τίθεται θέμα για όλα αυτά που ακούγονται. Είναι ξεκάθαρα η σχέση με έναν αλήτη που στην ουσία εγώ από αυτόν λυτρώνομαι και τελικά βγαίνω δυνατή.»

Έλενα Τσαγκρινού 65ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision

Η 26χρονη Έλενα Τσαγκρινού θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 65ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί – κορονοϊού επιτρέποντος – στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας τον προσεχή Μάιο. Η Έλενα Τσαγκρινού, που εκπροσωπείται δισκογραφικά από την Panik Records ερμηνεύει ένα τραγούδι που εξιστορεί τον έρωτα μ’ έναν αλήτη τόσο κακό, όσο ο… «El Diablo» – των παγκόσμια διακεκριμένων συνθετών Thomas Stengaard, Laurel Βarker, Jimmy Joker και Oxa.

Στο music video, σε σκηνοθεσία Γιώργου Μπενιουδάκη, η Έλενα Τσαγκρινού και το «El Diablo» έρχονται στις οθόνες μας μέσα από sexy και μυστηριώδεις εικόνες, γεμάτες δυναμισμό. Το music video του «El Diablo», που έκανε πρεμιέρα το απόγευμα της Τετάρτης 24 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Happy Hour» του ΡΙΚ1 κυκλοφορεί πλέον και στο YouTube, έτοιμο να συνεχίσει να «μαγεύει» το κοινό. Το «El Diablo» κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου.

Λίγα λόγια για την Έλενα Τσαγκρινού

Η Έλενα Τσαγκρινού γεννήθηκε στην Αθήνα το 1994 και σε ηλικία 14 ετών συμμετείχε στο talent show «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», φτάνοντας μέχρι τον ημιτελικό. Το 2013, επιλέχθηκε από τους OtherView ως η βασική φωνή του συγκροτήματος, με το οποίο κυκλοφόρησε πολλά hits. Μετά από 5 χρόνια επιτυχιών και αφού ολοκληρώθηκε ο κύκλος της στο γκρουπ, η Έλενα Τσαγκρινού ξεκίνησε την solo καριέρα της κυκλοφορώντας το single με το συμβολικό τίτλο «Πάμε Απ’ Την Αρχή» σε μουσική Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους Νίκου Μωραΐτη. Στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλα singles, τα οποία μαζί με τα music videos της στο YouTube έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια views, κάνοντας την Έλενα Τσαγκρινού να θεωρείται μία από τις καλύτερες pop τραγουδίστριες της γενιάς της, έχοντας παράλληλα χιλιάδες followers στα social media.

Στο ενεργητικό της έχει εμφανίσεις σε μεγάλα μουσικά events (π.χ. Mad Video Music Awards, Madwalk, Ημέρα Θετικής Ενέργειας), καθώς και επί σκηνής συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως οι Κωνσταντίνος Αργυρός και οι ΜΕΛISSES. Επίσης, έχει και τηλεοπτική πορεία, η οποία ξεκίνησε το 2014, με τη συμμετοχή της στο μουσικό show «Just The 2 Of Us» ως coach ενώ τη σεζόν 2016-2017 ήταν συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Καπουτζίδη στο «The Voice». Από τον Οκτώβριο του 2020 έχει αναλάβει τη παρουσίαση της εκπομπής «K-POP Stars» στο μουσικό κανάλι MAD TV.

Ακούστε εδώ το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision:

I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I gave it up, I gave it up

Because he tells me I’m his angel, I’m his angel

Μετάφραση:

Ερωτεύτηκα, ερωτεύτηκα

Έδωσα τη καρδιά μου στον διάβολο, στον διάβολο

Το’δωσα, το’δωσα

Γιατί μου λέει ότι είμαι ο άγγελος του, ο άγγελος του

