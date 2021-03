Καινούργιου – Κούγιας: Η στήριξη του καναλιού και η νέα δήλωση

Κύμα συμπαράστασης στο twitter από φαν της Κατερίνας Καινούργιου και της πρωινής εκπομπής «Ευτυχείτε» του OPEN, οι οποίοι έσπευσαν να δηλώσουν ανοιχτά την συμπαράσταση τους, κατά της ανακοίνωσης του συνηγόρου του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξη Κούγια, που μεταξύ νομικών απειλών κατά εκπομπών και προσώπων που ασχολήθηκαν με τις καταγγελίες κατά του σκηνοθέτη – και προσωπικά κατά του Γιώργου Καπουτζίδη – επιτέθηκε σε πρωινή παρουσιάστρια του καναλιού που δεν κατονόμασε. Ωστόσο, την χαρακτήρισε «επαγγελματία κυρία» της Μυκόνου.

Η Κατερίνα Καινούργιου, σχολίασε τις εξελίξεις το πρωί της Τρίτης, μέσα από την εκπομπή της. «Επειδή μπορεί να περιμένατε να πω κάτι. Και με συγχωρείτε για το χθεσινό μου ξέσπασμα αλλά ήταν τελείως αυθόρμητο. Το έληξα χθες και είδατε καλά πως τοποθετήθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα άπειρα μηνύματα που έχετε στείλει σε μένα και στο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ και το κανάλι για τη στήριξή του. Ο κόσμος καταλαβαίνει, είναι πανέξυπνος και δε θέλω να το συνεχίσω και να καταχραστώ τον τηλεοπτικό χρόνο. Σας ευχαριστώ πραγματικά» αρκέστηκε να πει η παρουσιάστρια, κλείνοντας έτσι το θέμα που δημιουργήθηκε.

Η κα #καινουριου,με τον τρόπο που έχει αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση, έχει επάξια κερδίσει τον σεβασμό του μέσου Έλληνα που πριν από λίγο καιρό την αποκαλούσε πλαστική και ψευδή γλάστρα. Συγχαρητήρια λοιπόν @katrinken. #eutixeite @opentvgr https://t.co/Ii1sR05hIz — 97 (@ChemengLady) March 1, 2021

Καινούργιου – Κούγιας: Πώς άρχισαν όλα

Θυμίζουμε πως όλα ξεκίνησαν όταν ο Αλέξης Κούγιας σε ανακοίνωση που εξέδωσε, φωτογράφισε την Κατερίνα Καινούργιου, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Την ίδια ιδιαίτερη μεταχείριση επιφυλάσσω και στην «επαγγελματία κυρία» της Μυκόνου, παρουσιάστρια πρωινής εκπομπής στο Open TV, γιατί θα πρέπει να καταλάβει ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει την προσωπική και επαγγελματική της ζωή δεν της επιτρέπει να κάνει κρίσεις και να παρουσιάζει ένα νομικό θέμα με τέτοιο παράνομο και προκατειλημμένο τρόπο, όταν η παιδεία και η εν γένει προσωπικότητά της δεν είναι επαρκείς για να προσεγγίζει τέτοιου είδους θέματα». Η Κατερίνα Καινούργιου ξέσπασε on air, ενώ στη συνέχεια, ο γνωστός ποινικολόγος εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία δηλώνει ότι η παρουσιάστρια που περιγράφει στο δελτίο τύπου δεν είναι η Κατερίνα Καινούργιου.

Καινούργιου – Κούγιας: Στήριξη και από το κανάλι

Εκτός όμως από τους φαν της η ξανθιά παρουσιάστρια έχει στο πλευρό της τόσο το κανάλι της όσο και τον συμπαραγωγό της εκπομπής της Νίκο Κοκλώνη που με ανακοινώσεις τους τάχθηκαν υπέρ του τηλεοπτικού της ξεσπάσματος κατά το οποίο η Κατερίνα Κανούργιου δεν φάνηκε διατεθειμένη να μασήσει τα λόγια της. Όλα ξεκίνησαν κατά την διάρκεια της χθεσινής εκπομπής «Ευτυχείτε» κι όταν γνωστοποιήθηκε η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια μέσα στην οποία ο ποινικολόγος προανήγγειλε ότι θα υποβάλει αναφορά σε δικαστικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη καθώς και την απόφαση του να στραφεί κατά Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εκπομπών και συγκεκριμένων προσώπων.

Στο σημείο αυτό ο Αλέξης Κούγιας έκανε ειδική αναφορά σε «επαγγελματία κυρία» της Μυκόνου, παρουσιάστρια πρωινής εκπομπής στο Open TV, η οποία, κατά την ανακοίνωσή του «θα πρέπει να καταλάβει ο τρόπος που αντιμετωπίζει την προσωπική και επαγγελματική της ζωή δεν της επιτρέπει να κάνει κρίσεις και να παρουσιάζει ένα νομικό θέμα με τέτοιον παράνομο και προκατειλημμένο τρόπο, όταν η παιδεία και η εν γένει προσωπικότητά της δεν είναι επαρκείς για να προσεγγίζει τέτοιου είδους θέματα», αν και στη συνέχεια διευκρίνισε ότι δεν αναφερόταν στην κυρία Καινούργιου.

Πως να νιωθει ο Κουγιας που οι τρεσες τς Καινουριου εχουν περισσοτερο ηθος απο κεινον και το σιναφι του ? — Πίκι Γουικιγούγου (@VikyMpoy) March 1, 2021

Καινούργιου: Μαγκιά μου και τιμή μου

Το «επαγγελματίας κυρίας της Μυκόνου» έθιξε ανεπανόρθωτα την παρουσιάστρια, η οποία θεωρώντας πως φωτογραφίζεται μέσω της ανακοίνωσης πήρε αμέσως θέση: «Αν το επαγγελματίας κυρία της Μυκόνου είναι σαν το επαγγελματίας ομοφυλόφιλος, μαγκιά μου και τιμή μου. Αν όμως υπονοείτε κάτι για το ήθος μου, εσείς που είστε ο τελευταίος που πρέπει να μιλάτε για ήθος, όποια πέτρα κι αν σηκώσετε, έχει να πει το πόσο ηθικό πλάσμα είμαι. Και όλα αυτά τα χρόνια είμαι εδώ, στην πρώτη γραμμή, με το ήθος μου και την αξιοπρέπειά μου», ήταν η απάντηση της παρουσιάστριας, μέσα από τον αέρα της εκπομπής της.

‘Ντροπή σας κύριε Κούγια’

Μάλιστα η Κατερίνα Καινούργιου σημείωσε ότι προφανώς και αναφέρθηκε σε αυτή, επισημαίνοντας ότι «εγώ ούτε σπίτι έχω στη Μύκονο όπως έχει ο κύριος Κούγιας, ούτε διακοπές κάνω κάθε χρόνο στη Μύκονο, όπως ο κύριος Κούγιας. Απλά, τυχαίνει τα τελευταία χρόνια επειδή έχει σπίτι εκεί ο σύντροφός μου και να έχω βρεθεί και παλαιότερα με τις φίλες μου, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, για τα υπόλοιπα τι να πρωτοπώ. Ότι εγώ δεν μπορώ να αγγίξω ένα τέτοιο θέμα επειδή η παιδεία μου δεν είναι επαρκής; Αν πιστεύετε κύριε Κούγια ότι η παιδεία μου δεν είναι επαρκής, είστε βαθιά γελασμένος. Και πανεπιστήμιο έχω τελειώσει και όλα. Η παιδεία ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με το πανεπιστήμιο και με τις γνώσεις του αντικειμένου».

‘Ποιος νομίζει πως είναι;’

«Εγώ το θέμα αυτό το προσέγγισα τελείως ανθρώπινα, όπως έτσι το προσεγγίζουν και οι περισσότεροι τηλεθεατές. Ντροπή όλα αυτά που είπε, αλλά πραγματικά είναι τιμή μου να με πιάνει στο στόμα του ένας τέτοιος τύπος». Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε ότι «όποια πέτρα κι αν σηκώσετε, έχει να πει το πόσο ηθικό πλάσμα είμαι. Και όλα αυτά τα χρόνια είμαι εδώ, στην πρώτη γραμμή, με το ήθος μου και την αξιοπρέπειά μου. Γνωρίζει και τον πατέρα μου και ξέρει πως με έχει μεγαλώσει, να δω τώρα τι θα πει. Ντροπή σας, έχετε και δυο παιδιά. Ποιος νομίζει πως είναι; Έχω μιλήσει μαζί του και πάντα μου λέει πόσο ευγενική είστε και βγάζει μια τέτοια ανακοίνωση;… Κρίμα. Ντροπή σας κύριε Κούγια».

«Eχω σοκαριστεί, ποιος νομίζει ότι είναι; Θα πει για το πώς χειρίζομαι την προσωπική μου ζωή; Για να θυμηθούμε πώς έχει χειριστεί στο παρελθόν ο κύριος Κούγιας την προσωπική του ζωή. Δεν σας φοβόμαστε κύριε Κούγια. Και για το ήθος μερικών ανθρώπων, που μας θίγεται τώρα μέσα στην ανακοίνωσή σας, επιφυλασσόμαστε κι εμείς, δεν είστε ο μόνος καλός ποινικολόγος που υπάρχει», ανέφερε επίσης η Κατερίνα Καινούργιου.

Και νιώθω πολύ χαρούμενος γι αυτό το υπέροχο πλάσμα την Κατερίνα Καινουριου η οποία έχει δεχτεί τόσο πόλεμο στην καριέρα της…και πλέον αναγνωρίζεται η αξία που έχει… Δεν την γνωρίζω προσωπικά αλλά την θαυμαζω και την αγαπω.. Και ηξερα ότι δεν θα με απογοητεύσει — Βροχόπαιδο (@renakoc) March 1, 2021

Καινούργιου – Κούγιας: Δεν αναφερόμουν σ’ εσάς, ανταπάντησε ο ποινικολόγος

Μετά το τηλεοπτικό ξέσπασμα της Κατερίνας Καινούργιου ο Αλέξης Κούγιας έσπευσε να εκδώσει νέα ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι δεν αναφερόταν στην παρουσιάστρια «Εάν αναγνωρίσατε τον εαυτό σας, λυπάμαι πολύ», σημείωσε με νόημα. «Ειλικρινά και χωρίς καμία αίσθηση χιούμορ ή ειρωνείας, δεν αναφερόμουν σ’ εσάς στο δελτίο τύπου που εξέδωσα Σε άλλη κυρία – παρουσιάστρια αναφερόμουν. Εάν αναγνωρίσατε τον εαυτό σας, λυπάμαι πολύ», ανέφερε ο κ. Κούγιας.

Καινούργιου – Κούγιας: Ανακοίνωση του OPEN

Η αντίδραση από την μια της Κατερίνας Καινούργιου και ανώνυμες αναφορές του Αλέξη Κούγια σε πρωινά πρόσωπα του καναλιού προκάλεσαν την γρήγορη αντίδραση του OPEN που εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία στηρίζει απόλυτα την παρουσιάστριά του. «Ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN από την αρχή της λειτουργίας του πρεσβεύει την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των τηλεθεατών του. Τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν την κοινωνία και τους πολίτες.

Σε συνέχεια της σημερινής δήλωσης του κου Αλέξιου Κούγια, ο οποίος αναφέρθηκε σε «παρουσιάστρια πρωινής εκπομπής» του τηλεοπτικού μας σταθμού, επιθυμούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την τελευταία δήλωση-απάντησή του με την οποία διευκρινίζει ότι δεν αναφέρεται στην κα Καινούργιου. Πάρα ταύτα, επιθυμούμε να δηλώσουμε ότι ο σταθμός μας στηρίζει απόλυτα τη συνεργάτιδα του, της οποίας το ήθος, η αξιοπρέπεια και η επαγγελματική επάρκεια δεν αμφισβητούνται. Στηρίζει απόλυτα επίσης και κάθε άλλο συνεργάτη, δημοσιογράφο ή παρουσιαστή του σταθμού, που μάχεται στην πρώτη γραμμή για την ενημέρωση και ψυχαγωγία του κοινού, όπως επιτάσσουν το Σύνταγμα και η νομοθεσία της χώρας».

Καινούργιου – Κούγιας: Ο Νίκος Κοκλώνης στο πλευρό της

Λίγη ώρα μετά τον τηλεοπτικό σταθμό υπέρ της παρουσιάστριας τάχθηκε και η εταιρία του Νίκου Κοκλώνη που είναι συμπαραγωγός της καθημερινής ψυχαγωγικής εκπομπής «Ευτυχείτε»

Με αφορμή δηλώσεις που αναφέρονται «σε παρουσιάστρια πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής» και ως συμπαραγωγός της επιτυχημένης καθημερινής ψυχαγωγικής εκπομπής «Ευτυχείτε», η Barking Well Media δηλώνει την απόλυτη στήριξή της στο πρόσωπο της Κατερίνας Καινούργιου, αλλά και την ικανοποίησή μας που με διευκρινιστικές δηλώσεις αποσαφηνίστηκε πως δεν αναφέρονταν στο πρόσωπό της.

Η Barking Well Media, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεοπτικών παραγωγών στην ελληνική τηλεόραση, δηλώνει απερίφραστα τη στήριξή της στο πρόσωπο των παρουσιαστών, δημοσιογράφων αλλά και συντελεστών των ψυχαγωγικών εκπομπών που με σεβασμό και αξιοπρέπεια, τηρώντας τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας καλύπτουν τα θέματα της επικαιρότητας με γνώμονα τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση των τηλεθεατών. Η Barking Well Media ήταν, είναι και θα είναι στο πλευρό όλων εκείνων που εργάζονται με σοβαρότητα για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία του τηλεοπτικού κοινού. Η Barking Well Media ήταν, είναι και θα είναι απέναντι σε όλους όσοι προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να σπιλώσουν ή και να χαλιναγωγήσουν πρόσωπα και καταστάσεις.