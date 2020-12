Ιράν δημοσιογράφος: Κρέμασαν τον δημοσιογράφο Ρουχολάχ Ζαμ

Ιράν δημοσιογράφος: Σοκ στη διεθνή κοινότητα και ειδικά στους δημοσιογραφικούς κύκλους έχει προκαλέσει η καταδίκη σε θάνατο και ο απαγχονισμός του Ιρανού δημοσιογράφου Ρουχολάχ Ζαμ από το καθεστώς της Τεχεράνης. Η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση «Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα» δήλωσε «σοκαρισμένη» από την εκτέλεση σήμερα το πρωί του διαφωνούντα Ιρανού δημοσιογράφου Ρουχολάχ Ζαμ. Ο Ζαμ είχε καταδικασθεί για υποκίνηση βίας κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον χειμώνα του 2017-2018. Ο ίδιος είχε καταφύγει για τρία χρόνια στη Γαλλία, που του παραχώρησε άσυλο, αλλά συνελήφθη τελικώς το 2019.

Η θανατική του καταδίκη επικυρώθηκε την Τρίτη που μας πέρασε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν και η εκτέλεσή του επιβεβαιώσθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Seda va Sima, που μετέδωσε ότι ο Ζαμ, «διευθυντής του αντεπαναστατικού δικτύου Amadnews, απαγχονίσθηκε σήμερα το πρωί». Η Γαλλία και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα είχαν καταδικάσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ο Ρουχολάχ Ζαμ διηύθυνε τον ιστότοπο Amadnews, που είχε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους Η λειτουργία του Amadnews του Ζαμ είχε ανασταλεί από την υπηρεσία μηνυμάτων Telegram το 2018 με την κατηγορία ότι υποκινούσε τη βία, αλλά αργότερα επανεμφανίσθηκε με άλλη ονομασία. Γιος ενός μεταρρυθμιστή σιίτη ιερωμένου, ο Ζαμ είχε διαφύγει από το Ιράν και η Γαλλία του είχε δώσει άσυλο. Τον Οκτώβριο 2019, το στρατιωτικό σώμα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι παγίδευσε τον Ζαμ με μια «πολύπλοκη επιχείρηση με χρήση εξαπάτησης από τις υπηρεσίες πληροφοριών».

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τον περιφερειακό αντίπαλο της Τεχεράνης, τη Σαουδική Αραβία, και αντιπάλους της κυβέρνησης, που ζουν εξόριστοι, ότι υποκίνησαν την αναταραχή που ξέσπασε στα τέλη του 2017, καθώς οι περιφερειακές διαμαρτυρίες για τις οικονομικές δυσχέρειες επεκτάθηκαν σ’ όλη τη χώρα. Σύμφωνα με αξιωματούχους, 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των ταραχών και χιλιάδες συνελήφθησαν. Η αναταραχή ήταν η χειρότερη που έχει γνωρίσει το Ιράν εδώ και δεκαετίες και πέρυσι ακολούθησαν ακόμη πιο αιματηρές διαμαρτυρίες κατά των αυξήσεων των τιμών των καυσίμων.

