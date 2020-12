Ερντογάν – Μπακού: Στρατιωτική παρέλαση νίκης και αντίδραση Μόσχας

Ερντογάν – Μπακού: Μπορεί οι Αρμένιοι να παραδέχθηκαν την ήττα τους αποχωρώντας σαν κυνηγημένοι από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, όμως ο ανικανοποίητος Ερντογάν θέλει να τους “πιει” το αίμα εντελώς, προκαλώντας τους με αισχρό τρόπο. Η Αρμενία έχασε από το Αζερμπαϊτζάν τον περασμένο μήνα διακόπτοντας τις εχθροπραξίες με μια άθλια συμφωνία για την αυτονομιστική περιοχή του Αρτσάχ, όμως οι δύο χώρες δεν έχουν σφραγίσει ακόμη το τέλος της διαμάχης. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε την Πέμπτη το Αζερμπαϊτζάν για να συγχαρεί τις τουρκικές και τις αζερικές δυνάμεις για τη νίκη τους εναντίον των Αρμενίων, τους οποίους περιέγραψε ως κατακτητές.

Το Αζερμπαϊτζάν οργάνωσε μια στρατιωτική παρέλαση προς τιμήν των θυμάτων του πολέμου, παρουσιάζοντας μερικά από τα βαριά όπλα που κατασχέθηκαν από τις αρμενικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της μάχης. “Η ανάκτηση των κατεχόμενων εδαφών δεν σημαίνει ότι η μάχη έχει τελειώσει. Θα συνεχίσουμε τώρα σε πολλά άλλα μέτωπα, τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά. Το Καραμπάχ ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν και εντάχθηκε στην μητέρα πατρίδα μετά από 30 χρόνια λαχτάρας” τόνισε ο Ερντογάν προκαλώντας πολλά ερωτηματικά για τα σχέδια του.

Prime Minister Pashinyan held a government meeting, representatives of the opposition gathered outside the government building demanding his resignation. There were some clashes with the police. pic.twitter.com/ccpQUJ4n19

— 301🇦🇲 (@301_AD) December 10, 2020