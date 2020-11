Μουφτής Ξάνθης σύνθημα: Σφοδρή επίθεση της Τουρκίας στην Ελλάδα

Μούφτης Ξάνθης σύνθημα: Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε η Τουρκία στην Ελλάδα για το σύνθημα που γράφτηκε στον ανελκυστήρα της κατοικίας του Μουφτή της Ξάνθης, αλλά και για τις Navtex που εξέδωσε η Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Χαμί Ακσόι, σε απάντηση ερώτησης αναφορικά με “το μήνυμα ρατσιστικής απειλής που γράφτηκε στον ανελκυστήρα της κατοικίας του Αχμέτ Μετέ, του Μουφτή της Ξάνθης στην Ελλάδα” είπε: “Καταδικάζουμε το μήνυμα ρατσιστικής απειλής που γράφτηκε στον ανελκυστήρα του διαμερίσματος της κατοικίας του Αχμέτ Μετέ, του ‘μουφτή’ Ξάνθης στην Ελλάδα.

Αυτό το περιστατικό αποκάλυψε για άλλη μια φορά τη μη ανεκτικότητα ρατσιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων στην Ελλάδα έναντι της ύπαρξης της ‘Τουρκικής Μειονότητας’ στη Δυτική Θράκη και των εκπροσώπων τους. Αναμένουμε από το ελληνικό κράτος να ‘ρίξει φως’ στο ειδεχθές περιστατικό και να φέρει τους δράστες του στη δικαιοσύνη διεξάγοντας μια έρευνα με τη δέουσα σοβαρότητα και ευαισθησία”.

Statement of the Spokesperson of Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy in Response to a Question Regarding the Racist Threat Message Written on the Elevator of the Residence of Ahmet Mete, the Mufti of Xanthi in Greece https://t.co/TH2OFmLlwz pic.twitter.com/McpEopZGCY

— Turkish MFA (@MFATurkey) November 28, 2020