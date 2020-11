ΗΠΑ εκλογές 2020 Κάνιε Γουέστ: Παραδέχτηκε την ήττα του… αλλά έχει ακόμα βλέψεις για το 2024

ΗΠΑ εκλογές 2020 Κάνιε Γουέστ: Την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 φαίνεται πως παραδέχτηκε ο Κάνιε Γουεστ, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι θα διεκδικήσει ξανά την εξουσία σε μια τετραετία. Ο σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν, η υποψηφιότητα του οποίου είχε συζητηθεί εκτενώς τους περασμένους μήνες, πόσταρε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Twitter μια φωτογραφία που τον δείχνει να στέκεται προφίλ μπροστά σε έναν χάρτη με τα αποτελέσματα, συνοδευόμενη με την slang έκφραση «welp» που δηλώνει απογοήτευση και το μήνυμα «Κανιε 2024».

Σύμφωνα με τη New York Post, o δημοφιλής ράπερ, που αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό του για την εξουσία εν μέσω φημών για επιδείνωση των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, εμφανίστηκε στο ψηφοδέλτιο σε 12 πολιτείες, καταφέρνοντας πάντως να αποσπάσει αρκετές χιλιάδες ψήφους.

https://twitter.com/kanyewest/status/1323855566314221568

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύει ο αμερικανικός ιστότοπο, στο Κολοράντο ο Γουεστ απέσπασε σχεδόν 6.000 ψήφους, και στο Βερμόντ πάνω από 1.200. Και οι δύο πολιτείες έχουν «πάει» πλέον στον Μπάιντεν.

Στο Άρκανσας, ο σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν κέρδισε σχεδόν 4.000 ψήφους, ενώ από από 6.000 άτομα τον ψήφισαν για πρόεδρο στο Κεντάκι και τη Μινεσότα. Όσο για την πολιτεία που τον στήριξε όσο καμία άλλη, αυτή είναι το Τένεσι, όπου ο Κάνιε κέρδισε πάνω από 10.000 ψήφους!

Ο Γουέστ είχε δηλώσει μερικές ώρες νωρίτερα στο Twitter ότι ψήφισε για πρώτη φορά σε αμερικανικές εκλογές, στηρίζοντας φυσικά τον εαυτό του, τον… μόνο άνθρωπο που εμπιστεύεται πραγματικά.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

— ye (@kanyewest) November 3, 2020