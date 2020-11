Εκλογές ΗΠΑ 2020 Τραμπ – Μπάιντεν: Συνεχίζεται το θρίλερ

Εκλογές ΗΠΑ 2020 Τραμπ – Μπάιντεν: Πόλεμος για γερά νεύρα εξελίσσονται οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ με τους δημοσκόπους να πέφτουν για μία ακόμη φορά… έξω καθώς τα πρώτα στοιχεία δείχνουν μάχη στήθος με στήθος σε πολιτείες – κλειδιά. Στις ΗΠΑ επαναλαμβάνεται το 2016, όπως επισημαίνουν τα διεθνή ΜΜΕ, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις την ώρα που πολιτικοί αναλυτές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι με την καταμέτρηση των ψήφων. Υπενθυμίζεται ότι, πριν από τέσσερα χρόνια, η πρώην υπουργός Εξωτερικών στις ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον είχε σαφές προβάδισμα έναντι του Ντόναλντ Τραμπ στις δημοσκοπήσεις επί σχεδόν ολόκληρη την προεκλογική εκστρατεία του 2016. Τελικά όμως της γύρισε την… πλάτη το Κολέγιο των Εκλεκτόρων.

Προς έκπληξη των δημοσκόπων και των πολιτικών αναλυτών, ο Ρεπουμπλικανός τότε υποψήφιος για το προεδρικό αξίωμα έκανε την ανατροπή και βρέθηκε στον Λευκό Οίκο. Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα της διεθνούς κοινότητας εν αναμονή των αποτελεσμάτων με τα χρηματιστήρια να αδημονούν για τον νικητή της εκλογικής αναμέτρησης. Ο Τραμπ εμφανίστηκε με τον αέρα του νικητή κι έκανε ειδική μνεία για την μεγάλη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές, αυτές, τόνισε ότι έχει την Φλόριντα κι ότι η Αριζόνα παίζεται. Στην Πενσιλβάνια έχουμε σαφές προβάδισμα, δήλωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε θα πρέπει να σταματήσει η ψηφοφορία προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας μέσω της επιστολικής ψήφου. Έχουμε ήδη νικήσει. Ωστόσο, ήταν πολύ προσεκτικός στις δηλώσεις του, εν αναμονή της καταμέτρησης της επιστολικών ψήφων.

Τις τελευταίες ώρες επικρατεί φόβος και ενθουσιασμός, όπως επισημαίνουν οι πολιτικοί αναλυτές. Το γεγονός ότι πάνω από 102 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα προτού ανοίξουν οι κάλπες είτε μέσω πρόωρης είτε μέσω επιστολικής ψήφου, δείχνει ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει να επιστρατεύσουν όλη τους την υπομονή για να είναι βέβαιοι ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην Πενσιλβάνια, για παράδειγμα, η καταμέτρηση των ψήφων θα ξεκινήσει με το άνοιγμα της κάλπης. Εάν, για παράδειγμα, η κρίσιμη πολιτεία περάσει στη χέρια του Τραμπ και με την καταμέτρηση των επιστολικής ψήφων το αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Μπάιντεν είναι ο νικητής της πολιτείας, τότε όπως έχει προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος θα καταφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να δικαιωθεί.

Μπάιντεν: Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κονέκτικατ, Ντέλαγουερ, Ιλινόι, Μέριλαντ, Μασαχουσέτη, Νιου Χάμσαϊρ, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Νιου Μέξικο, Όρεγκον, Ρόουντ Άιλαντ, Βερμόντ, Βιρτζίνια, Ουάσινγκτον – Ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, Ουάσινγκτον, Νεμπράσκα (η πρώτη περιφέρεια), Μινεσότα, Αριζόνα.

Τραμπ: Αλαμπάμα, Άρκανσο, Νότια Καρολίνα, Βόρεια Ντακότα, Νότια Ντακότα, Άινταχο, Ιντιάνα, Κάνσας, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπη, Μιζούρι,, Οκλαχόμα, Τενεσί, Γιούτα, Δυτική Βιρτζίνια, Γουαϊόμινγκ, Φλόριντα, Μοντάνα, Οχάιο, Τέξας, Αϊόβα.

Το Fox News συνεχίζει να δίνει προβάδισμα του Τζο Μπάιντεν στους εκλέκτορες με 238 έναντι 213 του Ντόναλντ Τραμπ (από 204 στην προηγούμενη καταμέτρηση), ενώ το CNN τους φέρνει πιο… κοντά με τον Μπάιντεν να έχει 220 εκλέκτορες και τον Τραμπ 213.

Κατά την καταμέτρηση του Guardian, ο Δημοκρατικός υποψήφιος έχει 224 εκλέκτορες μέχρι στιγμής και ο Ρεπουπλικάνος νυν πρόεδρος 213.

«Είμαστε σε καλό δρόμο για να κερδίσουμε», λέει ο Μπάιντεν – «Προσπαθούν να μας κλέψουν», επισημαίνει ο Τραμπ σε μήνυμά του στο Τwitter

Ο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε στο προεκλογικό του κέντρο στο Ντέλαγουέαρ και αφού ζήτησε ψυχραιμία από τους οπαδούς του και εκτίμησε ότι έως αύριο το πρωί- σήμερα το βράδυ ώρα Ελλάδας- ίσως να έχουμε μάθει το αποτέλεσμα.

Μάχη για να κερδίσουν τη Γερουσία – καθώς 14 έδρες θα ανανεωθούν στις σημερινές αμερικανικές εκλογές – δίνουν οι Δημοκρατικοί, με στόχο να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου. Ωστόσο, τα τελικά αποτελέσματα σε τουλάχιστον πέντε από αυτές τις αναμετρήσεις μπορεί να μην γίνουν γνωστά προτού περάσουν αρκετές ημέρες ακόμη και μήνες.

«Έχουμε ακόμα 1 εκατ. ψήφους να καταμετρήσουμε. Ας είμαστε ξεκάθαροι πρόκειται για μια κομματική επίθεση στις εκλογές της Πενσιλβάνια, στις ψήφους και στη δημοκρατία μας. Οι υπάλληλοί μας εργάζονται για να μετρήσουν τις ψήφους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η Πενσιλβάνια θα έχει μια δίκαιη εκλογική διαδικασία και θα μετρήσουμε κάθε ψήφο», τόνισε ο Κυβερνήτης της Πενσιλβάνια. Στην Φιλαδέλφεια, την μεγαλύτερη πόλη της Πενσιλβάνια , μια από τις πολιτείες κλειδιά που δεν έχουν ακόμα κριθεί, η επόμενη ενημέρωση για τις επιστολικές ψήφους αναμένεται μετά τις 3 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος). Στις 7 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Μπάιντεν είχε λάβει το 73,3% των ψήφων και ο Τραμπ το 25,67%.

We still have over 1 million mail ballots to count in Pennsylvania.

I promised Pennsylvanians that we would count every vote and that’s what we’re going to do.

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 4, 2020