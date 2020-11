Εκλογές ΗΠΑ 2020 Τραμπ – Μπάιντεν: Σε κλίμα πόλωσης η καταμέτρηση

Εκλογές ΗΠΑ 2020 Τραμπ – Μπάιντεν: Σε κλίμα κλίμα πόλωσης φαίνεται ότι εξελίσσεται η καταμέτρηση των ψήφων στις αμερικανικές εκλογές με τους δύο μονομάχους, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, να στέλνουν μηνύματα υπομονής, καθυστέρησης αλλά και ενδεχόμενης νοθείας με κρίσιμο παράγοντα να αναδεικνύονται οι επιστολικές ψήφοι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που ο Μπάιντεν απευθυνόταν σε ψηφοφόρους του στο Ντέλαγουερ και τους τόνιζε ότι θα πρέπει να καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφος προκειμένου να ανακηρυχθεί νικητής, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter υποστήριζε ότι «προσπαθούν να κλέψουν τη νίκη». Ο εκλογικός χάρτης για την ώρα δείχνει προβάδισμα στους εκλέκτορες για τον υποψήφιο των Δημοκρατικών αν και τις τελευταίες ώρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ μειώνει τη διαφορά. Τόσο ο Μπάιντεν, όμως, όσο και ο Τραμπ, αναφέρθηκαν ότι και οι δύο κερδίζουν.

Πρώτος το μήνυμα νίκης στις αμερικανικές εκλογές επιχείρησε να στείλει το πρωί της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν δήλωσε μιλώντας σε υποστηρικτές του στο Ουίλμινγκτον (Ντέλαγουερ) ότι «είμαστε σε καλό δρόμο για να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές» και ότι «αισθανόμαστε καλά για το πού βρισκόμαστε» αλλά αναγνώρισε πως «δεν περιμέναμε ότι θα χρειαζόταν τόσο πολύς χρόνος», καθώς το αποτέλεσμα θα γίνει γνωστό «το πρωί της Τετάρτης (σ.σ. το απόγευμα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας), αν όχι αργότερα». «Είμαι εδώ για να σας πω ότι είμαστε σε τροχιά για να κερδίσουμε» είπε στους οπαδούς του.

«Το ξέραμε ότι αυτό θα εξελιχθεί έτσι. Μπορεί να πάμε μέχρι σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί» είπε ο Μπάιντεν για την διαδικασία ανακοίνωσης των οριστικών αποτελεσμάτων. Τόνισε, δε, ότι η χώρα θα πρέπει να περιμένει μέχρι να καταμετρηθεί ακόμα και η τελευταία ψήφος προκειμένου να ανακοινωθεί ο νικητής των εκλογών. «Ξέρουμε ότι κάθε ψηφοδέλτιο μετράει, νιώθουμε καλά για το πού βρισκόμαστε. Είμαστε σίγουροι για την Αριζόνα, νιώθουμε αυτοπεποίθηση για την Τζόρτζια, νιώθουμε πολύ καλά για το Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν.

Θα πάρει πολύ χρόνο αλλά στο τέλος θα την κερδίσουμε την Πενσιλβάνια. Μέχρι να μετρηθούν οι ψήφοι στην Φιλαδέλφεια μπορεί να πάμε μέχρι αύριο το πρωί» πρόσθεσε ο Μπάιντεν. Κλείνοντας τη σύντομη τοποθέτησή του ο Μπάιντεν είπε «θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον καθένα που ψήφισε. Είμαι ευγνώμων για όσους βοήθησαν να ολοκληρωθεί η διαδικασία». «Συνεχίστε να το πιστεύετε, παιδιά, θα νικήσουμε», ολοκλήρωσε τη σύντομη παρέμβαση του ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, εκφράζοντας «αισιοδοξία». Την ίδια φράση, «συνεχίστε να πιστεύετε», επανέλαβε αμέσως μετά μέσω Twitter.

