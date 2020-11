ΗΠΑ εκλογές 2020 Τραμπ – Μπάιντεν: Ποιες πολιτείες έχουν «κλειδώσει»

ΗΠΑ εκλογές 2020 Τραμπ – Μπάιντεν: Αμφίρροπη παραμένει η μάχη των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ και δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος θα ανακηρυχθεί νικητής της εκλογικής μάχης. Ο πρόεδρος Τραμπ διέψευσε όλους εκείνους που υποστήριζαν ότι η νίκη θα αποτελέσει περίπατο για τον πολιτικό του αντίπαλο. Από την άλλη, ο πρωτοφανής αριθμός των επιστολικών ψήφων, όχι μόνο αναμένεται να καθυστερήσει την όλη διαδικασία, αλλά ενδέχεται ακόμα και να ανατρέψει την εικόνα που έχει μέχρι στιγμής εδραιωθεί.

Δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι οι υποστηρικτές του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν είχαν εξαρχής δείξει την προτίμησή τους στην επιστολική ψήφο. Τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το προβάδισμα του Μπάιντεν δεν είναι τόσο σαφές όσο έδειχναν οι προβλέψεις. Ως εκ τούτου το αποτέλεσμα θα κριθεί από τις αμφιλεγόμενες πολιτείες, αυτές δηλαδή στις οποίες οι επιστολικές ψήφοι θα καταμετρηθούν τις επόμενες ώρες ή και ημέρες και συγκεκριμένα η Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν, οι πολιτείες προπύργια των Δημοκρατικών που κέρδισε ο Τραμπ στις εκλογές του 2016.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις (στις 7:20) ο Τζο Μπάιντεν κερδίζει 223 εκλέκτορες έναντι 212 του Ντόναλντ Τραμπ. Βάσει των εκτιμήσεων του ινστιτούτου Edison Research, στην κρίσιμη πολιτεία της Πενσιλβάνια (20 εκλέκτορες), ο Τραμπ καταγράφει προβάδισμα με 56,6% έναντι 42,1% του Μπάιντεν με καταμετρημένο το 54% του εκτιμώμενου συνόλου των ψήφων. Στο Ουισκόνσιν (10 εκλέκτορες) ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας καταγράφει προβάδισμα με 51,4% έναντι 46,9% του Δημοκρατικού αντιπάλου του, με καταμετρημένο το 65% του εκτιμώμενου συνόλου των ψήφων. Στο Μίσιγκαν (16 εκλέκτορες) με βάση το 51% του εκτιμώμενου συνόλου των ψήφων, ο Αμερικανός πρόεδρος προηγείται με 54,3% έναντι 43,9% του Μπάιντεν. Η Φλόριντα και η Πενσιλβάνια είναι οι δύο κρίσιμες πολιτείες και την πρώτη φαίνεται να την κερδίζει ο Τραμπ. Η Φλόριντα δίνει 29 εκλέκτορες. Η Πενσυλβάνια 20 εκλέκτορες, η Βόρεια Καρολίνα 15 εκλέκτορες, το Οχάιο 18 εκλέκτορες, η Τζόρτζια 16 εκλέκτορες και η Άιοβα 6 εκλέκτορες.

Όσο περνάει η ώρα αυξάνονται οι πολιτείες που έχουν «κλειδώσει» σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει την πολιτεία, του Τέξας (38 εκλεκτορες) του Οχάιο (18 εκλέκτορες), της Αϊόβα (6 εκλέκτορες), του Κεντάκι (8 εκλέκτορες), της Οκλαχόμα (7 εκλέκτορες), του Τένεσι (11 εκλέκτορες), της Αλαμπάμα (9 εκλέκτορες), του Μισσισιπί (6 εκλέκτορες), της Νότιας Καρολίνας (9 εκλέκτορες), του Αρκάνσας (6 εκλέκτορες), της Δυτικής Βιρτζίνια (5 εκλέκτορες) , της Ιντιάνα (11 εκλέκτορες) και του Γουαϊόμινγκ (3 εκλέκτορες).

Από την πλευρά του, ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται να κερδίζει την πολιτεία της Μινεσότα (10 εκλέκτορες), της Χαβάης (4 εκλέκτορες), του Βερμόντ (3 εκλέκτορες), τη Βιρτζίνια (13 εκλέκτορες), το Νιού Τζέρσεϊ (14 εκλέκτορες), τη Μασαχουσέτη (11 εκλέκτορες), το Μέριλαντ (10 εκλέκτορες), το Ιλινόις (20 εκλέκτορες), το Ρόουντ Άιλαντ (4 εκλέκτορες), το Ντέλαγουερ (3 εκλέκτορες), το Κονέκτικατ (7 εκλέκτορες), τη Νέα Υόρκη (29 εκλέκτορες).

Μάχη στήθος με στήθος δίνεται σε άλλη μία πολιτεία κλειδί, στη Βόρεια Καρολίνα. Η Τζόρτζια χάνεται από τα χέρια του Τραμπ, ενώ το επιτελείο του παραδέχεται ότι και το Μίσιγκαν είναι μία σημαντική απώλεια. Σε κάθε περίπτωση, στην Αριζόνα προηγείται ο Μπάιντεν. Πρόκειται για ακόμα μια πολιτεία κομβικής σημασίας.

Οι Αμερικανοί ψηφίζουν για 538 μεγάλους εκλέκτορες, οι οποίοι εκλέγουν τον πρόεδρο. Για να κερδίσει ένας υποψήφιος πρέπει να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τον μαγικό αριθμό των 270 μεγάλων εκλεκτόρων. Σε κάθε πολιτεία, ο αριθμός των μεγάλων εκλεκτόρων υπολογίζεται προσθέτοντας τον αριθμό των βουλευτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων (ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με τον πληθυσμό της πολιτείας) στον αριθμό των γερουσιαστών (δύο για κάθε πολιτεία).

Όπως σημειώνουν αναλυτές τέσσερα είναι τα βασικά σενάρια για την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

– να υπάρξει ξεκάθαρος νικητής

– να είναι τόσο οριακά τα αποτελέσματα ανάμεσα σε Μπάιντεν και Τραμπ ώστε να μην μπορεί να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες ξεκάθαρος νικητής

– να υπάρξει πολιτεία τα αποτελέσματα της οποίας θα αμφισβητηθοιύν όπως συνέβη με τη Φλόριντα το 2000

– να υπάρξει αμφισβήτηση της καταχώρησης των επιστολικών ψήφων και προσφυγή κάποιου εκ των υποψηφίων στο ανώτατο δικαστήριο

Ο Τραμπ αναμένεται να κερδίσει τις πολιτείες της Αϊόβας (6 εκλέκτορες), μετέδωσε το Fox News, ενώ εμφανίζεται να εξασφαλίζει και την πολιτεία Μοντάνα (3 εκλέκτορες), σύμφωνα με το Associated Press. Σύμφωνα με το ινστιτούτο Edison Research, στην κρίσιμη πολιτεία της Πενσιλβάνια (20 εκλέκτορες), ο Τραμπ καταγράφει προβάδισμα με 56,6% έναντι 42,1% του Μπάιντεν με καταμετρημένο το 54% του εκτιμώμενου συνόλου των ψήφων. Στο Ουισκόνσιν (10 εκλέκτορες) ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας καταγράφει προβάδισμα με 51,4% έναντι 46,9% του Δημοκρατικού αντιπάλου του, με καταμετρημένο το 65% του εκτιμώμενου συνόλου των ψήφων. Στο Μίσινγκαν (16 εκλέκτορες) με βάση το 51% του εκτιμώμενου συνόλου των ψήφων, ο Αμερικανός πρόεδρος προηγείται με 54,3% έναντι 43,9% του Μπάιντεν.

