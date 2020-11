Βιέννη τρομοκρατική επίθεση: Τουλάχιστον τρία θύματα, πολλοί τραυματίες

Βιέννη τρομοκρατική επίθεση:. Η χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο της Βιέννης διαπράχθηκε από τουλάχιστον έναν «ισλαμιστή», ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών και «συνιστά προσπάθεια αποδυνάμωσης της δημοκρατικής μας κοινωνίας, κάτι που δεν πρόκειται να αποδεχθούμε επ’ ουδενί», δήλωσε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ. Ο Νέχαμερ παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου στις 06:00 (στις 07:00 ώρα Ελλάδας) τα νεότερα στοιχεία της έρευνας που διενεργείται. Ο δράστης, «συμπαθών» του Ισλαμικού Κράτους, φόραγε ζώνη που έμοιαζε να περιέχει εκρηκτικά, η οποία όμως αποδείχθηκε πως ήταν ομοίωμα, και ήταν εφοδιασμένος με αυτόματο τουφέκι. Παράλληλα ερευνάται το περιβάλλον του, αλλά δεν είναι δυνατό να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, για να μην παρακωλυθεί της αστυνομίας.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι υπήρχαν και άλλοι δράστες, είπε ο υπουργός. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αστυνομίας έχουν μεταφορτωθεί από αυτόπτες μάρτυρες πάνω από 20.000 βίντεο, τα οποία σχετίζονται με την επίθεση, το 20% των οποίων έχει αξιολογηθεί ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών. Ο δράστης «εξουδετερώθηκε» στις 20:09 τοπική ώρα (21:09 ώρα Ελλάδας) δήλωσε ο πρόεδρος της αστυνομίας της Βιέννης Γκέρχαρντ Πιουρστλ, στην κοινή συνέντευξη Τύπου το πρωί. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή δημόσιας ασφάλειας, Φραντς Ρουφ, οι αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν χρησιμοποιώντας μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης το διαμέρισμα του δράστη. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν περισσότεροι δράστες, είπε ο υπουργός.

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna's inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 3, 2020

Στους πέντε οι νεκροί

Πολλά θύματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο νοσοκομείο ή είναι σε κατάσταση σοκ, δήλωσε ο Πιουρστλ, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, δύο άνδρες και μία γυναίκα, σερβιτόρα σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή. Άλλο ένα θύμα της χθεσινής επίθεσης στη Βιέννη υπέκυψε στα τραύματά του, μετέδωσε σήμερα το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA, γεγονός που αυξάνει τον απολογισμό των νεκρών σε τέσσερις πολίτες και έναν δράστη. Η εφημερίδα Kurier ανέφερε επίσης, επικαλούμενη τον δήμαρχο της Βιέννης Μίχαελ Λούντβιχ, πως ένα τέταρτο άτομο σκοτώθηκε επιπλέον του δράστη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών.

«Μείνετε σπίτι»

«Εάν έχετε τη δυνατότητα, μείνετε σπίτι – στην περίπτωση που δεν χρειάζεται να φύγετε από το σπίτι για επαγγελματικούς λόγους», υπάρχει επί του παρόντος αυξημένη παρακολούθηση του δημόσιου χώρου, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών και κάλεσε τους ανθρώπους να αποφύγουν σήμερα το κέντρο της Βιέννης, ενώ δεν θα είναι υποχρεωτική η προσέλευση των παιδιών στα σχολεία.

Τη στιγμή της επίθεσης, οι δρόμοι στο κέντρο της Βιέννης ήταν γεμάτοι κόσμο που, λόγω και της σχετικά υψηλής θερμοκρασίας για την εποχή, ήθελε να βγει την παραμονή πριν από το δεύτερο lockdown που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα στην Αυστρία για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, η επίθεση διαπράχθηκε αρχικά σε έξι σημεία σε άμεση γειτνίαση με την οδό στην οποία βρίσκεται η Εβραϊκή Συναγωγή της Βιέννης.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK — ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

Πολλοί ύποπτοι

Χθες το βράδυ πληροφορίες που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης στην Αυστρία ανέβαζαν τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 7, ενώ αυστριακά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι δράστες κρατούν ομήρους σε άλλη περιοχή, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθεί από την αστυνομία. Μέχρι αργά το βράδυ, οι αρχές επιβεβαίωναν επισήμως δύο νεκρούς.

Η αστυνομία της Βιέννης ανέφερε μέσω του Twitter ότι υπάρχουν πολλοί ύποπτοι και ότι εκδηλώθηκαν επιθέσεις σε έξι διαφορετικά σημεία, πολύ κοντά στον δρόμο όπου βρίσκεται η κεντρική συναγωγή. Ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής Βιέννης έχει αποκλειστεί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου στο κέντρο της Βιέννης και είναι μια «τρομοκρατική επίθεση», όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νέχαμερ στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF. Ο Νέχαμερ ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Η επίθεση, τόνισε ο υπουργός, φέρεται να διαπράχθηκε από πολλούς δράστες.

#BREAKING: Terrorist attack ongoing in the Austrian capital of Vienna. A local synagogue attacked by a shooter reportedly. One dead in the firing as per initial details. Police in Vienna is responding to the situation. Security Operation underway. pic.twitter.com/lBQptYGYXP — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 2, 2020

Τι επιβεβαίωσε το βράδυ η αστυνομία

H εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι ένας άνδρας ανατινάχθηκε μετά την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε σε συναγωγή στο κέντρο της Βιέννης, με την εφημερίδα να κάνει λόγο για πολλούς νεκρούς από την επίθεση.

Όπως αναφέρει η αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung η επίθεση ξεκίνησε σε συναγωγή, ενώ σύμφωνα με τον Florian Klenk, αρχισυντάκτη της αυστριακής εφημερίδας Falter, ο οποίος επικαλείται το ΥΠΕΣ, οι τραυματίες είναι πολλοί.

Αργά το βράδυ, με ανάρτησή της η αστυνομία της Βιέννης επιβεβαίωσε ότι:

20:00: πολλοί πυροβολισμοί, ξεκίνησαν στη Seitenstettengasse

αρκετοί ύποπτοι οπλισμένοι με τουφέκια

πυροβολισμοί σε 6 διαφορετικές περιοχές

ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες (ανάμεσά τους ένας αστυνομικός)

ένας δράστης νεκρός από αστυνομικά πυρά

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που ο δράστης πυροβολεί στη Βιέννη

Στο βίντεο που μετέδωσε το Open TV διακρίνεται ένας από τους δράστες την ώρα που πυροβολεί. Ο αρχισυντάκτης της «Falter» τόνισε ότι δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για επίθεση σε συναγωγή ή απόπειρα δολοφονίας σε πελάτες γειτονικού μπαρ.

Πάντως πληροφορίες της Kronen Zeitung αναφέρουν ότι δράστης ανατινάχθηκε, καθώς ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά. Πληροφορία που δεν επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μείνουν μακριά από δημόσιους χώρους

Με tweet η αστυνομία ανέφερε πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας από την ανταλλαγή πυρών. «Πυροβολισμοί στην περιοχή του κέντρου της πόλης – υπάρχουν τραυματίες – ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ από όλους τους δημόσιους χώρους και τις δημόσιες συγκοινωνίες», ανέφερε η αστυνομία στο Twitter, καθώς είναι σε εξέλιξη η επιχείρησή της στην καρδιά της πόλης, στην Ίνερε Στατ.

Με αναρτήσεις της στο Twitter η αστυνομία ζήτησε να μην διατυπώνονται «φήμες, κατηγορίες, εικασίες», ούτε να ανακοινώνονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για θύματα. «Αυτό δεν βοηθά καθόλου», τόνισε.

Με άλλο μήνυμα, που αναρτήθηκε σε πολλές γλώσσες, οι αστυνομικές αρχές ζήτησαν από όποιους πολίτες έχουν βίντεο από τα γεγονότα να μην τα ανεβάζουν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης αλλά να τα δώσουν στην αστυνομία ώστε να την βοηθήσουν στο έργο τους.

Η αστυνομία της Τσεχίας ξεκινά ελέγχους στα σύνορα με την Αυστρία

Η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι διενεργεί πλέον ελέγχους στα σύνορα της χώρας με την Αυστρία, εξαιτίας της τρομοκρατικής ενέργειας που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στη Βιέννη.

«Η αστυνομία διεξάγει ελέγχους σε οχήματα και σε επιβάτες στα συνοριακά φυλάκια με την Αυστρία», κάτι που αποτελεί «προληπτικό μέτρο μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη», διευκρίνισε η αστυνομία της Τσεχίας σε ανάρτησή της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Still active: Stay at home! If you're on the Streets, take shelter! Keep away from public places, don't use public Transportation! #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Please don't stare any rumours, accusations, speculations or unconfirmed numbers of victims – that does not help at all! Stay inside, take shelter, Keep away from public places #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

If you have footage of any kind of the shooting incident in the inner city of Vienna – please upload it on this link – DON’T share it on social media! This way you can support us! https://t.co/FQ2he2MMPs #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Συνεργοί ασύλληπτοι

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ενδέχεται να υπάρχουν συνεργοί του δράστη που παραμένουν ασύλληπτοι. Σύμφωνα με το ΟΕ24, περίπου 50 πυροβολισμοί ερίφθηκαν στην μέση του δρόμου κοντά στη συναγωγή. Τα πυρά προήλθαν από πολυβόλο όπλο. Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών, ανέφερε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά στην ανταλλαγή πυρών.

Ο επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας της Αυστρίας με tweet του τόνισε πως δεν είναι ξεκάθαρο αν η συναγωγή της Βιέννης ή τα γειτονικά γραφεία ήταν στόχος της ένοπλης επίθεσης, λέγοντας πως ήταν κλειστά την ώρα του συμβάντος.

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητας στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Κουρτς: Αποκρουστική τρομοκρατική επίθεση

Ο Αυστριακός Καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί που σημειώθηκαν στη Βιέννη αργά το βράδυ της Δευτέρας αποτελούν μια «αποκρουστική τρομοκρατική επίθεση», προσθέτοντας ότι ο στρατός θα αναλάβει τη φρούρηση στρατηγικών σημείων της αυστριακής πρωτεύουσας, ώστε η αστυνομία να μπορεί να επικεντρωθεί στις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις.

«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε δύσκολες ώρες για τη δημοκρατία μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις δυνάμεις αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για την ασφάλειά μας, ειδικά σήμερα. Η αστυνομία μας θα λάβει αποφασιστικά μέτρα εναντίον των δραστών αυτής της αποκρουστικής τρομοκρατικής επίθεσης», τόνισε ο Αυστριακός καγκελάριος σε ανάρτηση στο twitter.

Ο Κουρτς θα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου σήμερα το πρωί και κατόπιν – περίπου στις 11 ώρα Ελλάδας – θα απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες.

Ο καγκελάριος χαρακτήρισε “επαγγελματίες” τους βαριά οπλισμένους δράστες κα τόνισε πως πρόκειται αναμφίβολα για τρομοκρατική ενέργεια. Ωστόσο συμπλήρωσε ότι τα κίνητρα των δραστών δεν είναι σαφή.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε οι ένοπλες δυνάμεις να αναλάβουν τη φρούρηση κτιρίων στη Βιέννη, την ευθύνη για την οποία έχουν κανονικά οι δυνάμεις ασφαλείας, ώστε η αστυνομία να μπορεί να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των τρομοκρατών.