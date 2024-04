Τσάβι Μπαρτσελόνα νέα: Παραμένει έως τη λήξη του συμβολαίου ο προπονητής

Παραμένει τελικά στην ομάδα της Μπαρτσελόνα ο Τσάβι, συνεχίζοντας την καριέρα του με τους Καταλανούς, παρά τις συνεχόμενες αποτυχίες της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Πρόκειται για μία «ολική ανατροπή», καθώς ο Τσάβι ανακοίνωσε στις 27 Ιανουαρίου 2024 ότι θα φύγει από τον σύλλογο, λίγο μετά τη «βαριά» ήττα από τη Βιγιαρεάλ με 5-3. Δύο μήνες αργότερα, υπήρξε επαναπροσέγγιση του ζητήματος από τον Ισπανό προπονητή και τους διοικούντες και εν τέλει, όπως φαίνεται, ο Τσάβι θα συνεχίσει την προπονητική στην Μπαρτσελόνα. Η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» δεν αναζήτησε ουσιαστικά τον διάδοχο του Τσάβι, παρά τις επαφές που έγιναν με τον Χάνσι Φλικ. Μία άλλη επιλογή, ήταν ο Ραφαέλ Μάρκες, προπονητής της Β’ ομάδας του συλλόγου, αλλά δεν έγινε ομόφωνα αποδεκτή, με αποτέλεσμα να αποκλεισθεί γρήγορα.

Παρά τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν (3-2, 1-4) και την ήττα της Κυριακής στο Clasico με 3-2, ο Τσάβι έχει πολλούς υποστηρικτές στο εσωτερικό της ομάδας. Εχθές (24/4) το απόγευμα ο Ισπανός προπονητής συναντήθηκε με τον πρόεδρο, Ζοάν Λαπόρτα και παρουσία του τεχνικού διευθυντή, Ντέκο, οριστικοποιήθηκε η παραμονή του Τσάβι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ωστόσο, οι δύο πλευρές συζήτησαν ορισμένα σημαντικά θέματα κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, όπως η έλλειψη εμπειρίας του επιτελείου του Τσάβι, αλλά και η επικείμενη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος, με βασικό στόχο έναν αμυντικό μέσο εγνωσμένης αξίας.

🚨 OFFICIAL: Xavi will STAY as Barça manager next season as he has accepted the final proposal from FC Barcelona ! 🤝🏻 pic.twitter.com/7p8265e0pb

— Humble Football World (@Humble_FW) April 25, 2024