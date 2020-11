Σον Κόνερι – Τζέιμς Μποντ: Οι καλύτεροι, υποκλίνονται στον… καλύτερο

Σον Κόνερι – Τζέιμς Μποντ: Τον δικό τους φόρο τιμής στον θρυλικό Σον Κόνερι που πέθανε χθες σε ηλικία 90 ετών, απέτισαν οι τρεις πιο επιτυχημένοι διάδοχοί του στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, Ρότζερ Μουρ, Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ.

“Πόσο ασύλληπτα λυπηρό το να μαθαίνουμε τον θάνατο του Sir Sean Connery. Αυτός και ο Roger ήταν φίλοι για πολλές δεκαετίες και ο Ρότζερ πάντα έλεγε ότι ο Sean ότι ο κορυφαίος James Bond όλων των εποχών”, γράφει σε μήνυμα στο twitter η οικογένεια του Ρότζερ Μουρ.

How infinitely sad to hear the news Sir Sean Connery has passed away. He and Roger were friends for many decades and Roger always maintained Sean was the best ever James Bond. RIP

