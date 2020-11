Ελληνοτουρκικά τώρα: Νέα Navtex για το Oruc Reis κοντά στην Ρόδο

Ελληνοτουρκικά τώρα: Νέα Navtex για το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis ανακοίνωσε η Τουρκία. Η Navtex αυτή, έρχεται σχεδόν ένα 24ωρο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τον ισχυρό σεισμό ανοιχτά της Σάμου.

Η νέα NAVTEX, σύμφωνα με το militaire.gr αφορά και τα συνοδευτικά του τουρκικού ερευνητικού Αταμάν και Τζένγκις Χαν και έχει χρονική διάρκεια μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.

Πριν λίγες ημέρες, η Τουρκία ακύρωσε τη Navtex που ήταν προγραμματισμένη για τις 28η Οκτωβρίου σε μία κίνηση καλής θέλησης, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά. Tην είδηση για τη νέα Navtex μεταδίδει και το τουρκικό πρακτορείο EHA.

Υπενθυμίζεται ότι ο ελληνικός στόλος έχει δημιουργήσει «τείχος» απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, που εκφράζονται μέσω των Navtex και του Oruc Reis που «οργώνει» την Ανατολική Μεσόγειο εδώ και μέρες.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει δημιουργήσει μια τεράστια ασπίδα, τόσο γύρω από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όσο κυρίως στο «τόξο» Καστελόριζο – Κάρπαθος – Κάσος – Κρήτη.

#BREAKING#Turkey publishes new NAVTEX for the #OruçReis seismic research vessel in the #EastMediterranean.

▪️The ship will operate in a new area inside the Turkish continental shelf between November 1 and 14. pic.twitter.com/7GcKvGrdTA

— EHA News (@eha_news) October 31, 2020