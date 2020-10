Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τηλεφώνημα μετά τα 6,7 Ρίχτερ

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη «σκιά» του σεισμού των 6,7 Ρίχτερ, που έπληξε τη Σάμο, αλλά και την Σμύρνη. Ο πρωθυπουργός μετέφερε στον πρόεδρο της Τουρκίας τα θερμά του συλλυπητήρια για τις ανθρώπινες απώλεις στην Τουρκία και έστειλε μήνυμα ενότητας των δύο λαών.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 30, 2020